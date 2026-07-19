Este domingo, a partir de las 16 horas, la Albiceleste enfrentará a La Roja en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Cada vez falta menos para que juegue el partido más importante del año. La Selección Argentina y la de España se verán las caras este domingo a partir de las 16 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por la final del Mundial 2026. El duelo promete ser apasionante.

Las dos mejores selecciones del ranking FIFA llegaron por primera vez a una final de un Mundial. De cara a este encuentro, la Cabra de Bolavip predijo cómo saldrá el encuentro y quién será campeón de la Copa del Mundo. Según la mascota de este medio, la Selección Argentina obtendrá su cuarta estrella.

La predicción de la Cabra

Probables formaciones de Argentina y España

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruíz; Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal y Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.

El cuadro del Mundial 2026

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