¿Quién es el árbitro de México vs. Ecuador por el Mundial 2026?

México y Ecuador se ven las caras en la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos seleccionados buscarán un resultado clave para sus aspiraciones en el torneo, y el encargado de llevar las riendas de las acciones en el campo de juego será el colegiado Slavko Vincic.

El internacional esloveno fue designado por la FIFA para impartir justicia en este electrizante duelo intercontinental. Con esta designación, llega con el objetivo de firmar una sólida actuación que le permita seguir ganando protagonismo y sumar más apariciones en las instancias decisivas de la competición.

El cuerpo arbitral en el terreno de juego lo completarán sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, quienes oficiarán como jueces de línea, mientras que los argelinos Mustapha Ghorbal y Mokrane Gourari serán el cuarto y quinto árbitro, respectivamente. Por su parte, la cabina de tecnología estará comandada por el alemán Bastian Dankert en el VAR, acompañado por el francés Willy Delajod en el AVAR y el egipcio Mahmoud Ashour como SVAR.

El equipo arbitral de México vs. Ecuador

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)

Slavko Vincic (Eslovenia) Asistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovenia)

Tomaz Klancnik (Eslovenia) Asistente 2: Andraz Kovacic (Eslovenia)

Andraz Kovacic (Eslovenia) 4to árbitro: Mustapha Ghorbal (Argelia)

Mustapha Ghorbal (Argelia) 5to árbitro: Mokrane Gourari (Argelia)

Mokrane Gourari (Argelia) VAR: Bastian Dankert (Alemania)

Bastian Dankert (Alemania) AVAR: Willy Delajod (Francia)

Willy Delajod (Francia) SVAR: Mahmoud Ashour (Egipto)

Fixture del Mundial