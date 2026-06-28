¿Quién es el árbitro de Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026?

Enterate de todos los detalles del encargado de impartir justicia en el vibrante choque entre africanos y norteamericanos por los 16avos de final.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 continúa con su apasionante calendario de partidos. En el marco de los 16avos de final, la Selección de Sudáfrica se enfrenta a la Selección de Canadá en un compromiso clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en la llave de eliminación directa. Al tratarse de un duelo de alta intensidad, todas las miradas están puestas en las máximas autoridades del encuentro.

Para este cruce, la FIFA ha determinado que el encargado de impartir justicia en el campo de juego sea el experimentado árbitro portugués João Pinheiro. A sus 38 años, el referí nacido en Braga cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito internacional.

Pinheiro es uno de los jueces más consolidados y respetados del continente europeo, acumulando una enorme experiencia en la Primeira Liga de Portugal y en las competencias de la UEFA, incluyendo encuentros decisivos de la Champions League y de la Europa League, además de registrar un importante recorrido en torneos internacionales de la FIFA.

Pinheiro ya dirigió en esta Copa del Mundo. (Foto: Getty).

El cuerpo arbitral completo para Sudáfrica vs. Canadá

Para este gran choque mundialista en el Los Angeles Stadium (SoFi Stadium), el juez principal portugués contará con un equipo de colaboradores de primer nivel:

Árbitro principal: João Pinheiro (Portugal)

João Pinheiro (Portugal) Árbitro asistente 1: Bruno Jesus (Portugal)

Bruno Jesus (Portugal) Árbitro asistente 2: Luciano Maia (Portugal)

Luciano Maia (Portugal) Cuarto árbitro: Omar Al Ali (Emiratos Árabes Unidos)

Omar Al Ali (Emiratos Árabes Unidos) Quinto árbitro: Mohamed Al-Hammadi (Emiratos Árabes Unidos)

Mohamed Al-Hammadi (Emiratos Árabes Unidos) VAR: Carlos Del Cerro Grande (España)

Carlos Del Cerro Grande (España) AVAR: Rodolpho Toski (Brasil)

Rodolpho Toski (Brasil) SVAR: Hernan Mastrangelo (Argentina)

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Así se juegan los 16avos de final del Mundial 2026