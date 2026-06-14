¿Quién es el DT de Alemania en el Mundial 2026?

Julian Nagelsmann es el encargado de llevar al seleccionado europeo a lo más alto para cortar la mala racha.

En el marco de la primera fecha del Grupo E del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de Alemania se prepara para afrontar su debut frente a la Selección de Curazao en búsqueda de un boleto a los 16avos de final del certamen.

Julian Nagelsmann será el entrenador del seleccionado alemán, que en sus últimas dos presentaciones en un Mundial quedó afuera en la fase de grupos de manera sorpresiva. El joven director técnico, de 38 años, afronta el gran reto de devolverle el prestigio internacional a Las Águilas.

Nagelsmann asumió como entrenador de Alemania en septiembre de 2023, luego de la salida de Hansi Flick. Tras dirigir la Eurocopa 2024 en su propio país, donde alcanzó los cuartos de final, la federación alemana prolongó su vínculo de cara a esta Copa del Mundo para liderar un recambio generacional profundo y con identidad renovada.

La trayectoria de Julian Nagelsmann como entrenador

Nagelsmann inició su carrera como entrenador de manera meteórica debido a una temprana lesión que truncó su etapa como futbolista. Con solo 28 años, debutó en el banco del Hoffenheim, logrando una histórica clasificación a la Champions League. Su gran rendimiento lo llevó al RB Leipzig y posteriormente al Bayern Múnich.

Hoffenheim – 2016 a 2019: 136 partidos, 55 victorias, 43 empates y 38 derrotas.

– 2016 a 2019: 136 partidos, 55 victorias, 43 empates y 38 derrotas. RB Leipzig – 2019 a 2021: 95 partidos, 54 victorias, 22 empates y 19 derrotas.

– 2019 a 2021: 95 partidos, 54 victorias, 22 empates y 19 derrotas. Bayern Múnich – 2021 a 2023: 84 partidos, 60 victorias, 14 empates y 10 derrotas. En el club bávaro conquistó una Bundesliga y dos Supercopas de Alemania.

Julian Nagelsmann. (Foto: Getty).