Uruguay no pudo viajar a Estados Unidos, a un día del debut en el Mundial contra Arabia Saudita

La delegación charrúa está en Playa del Carmen, México, y necesita llegar a Miami porque hace su estreno este lunes.

Ya empezó la Copa del Mundo 2026 que mantiene en vilo a todo el ambiente deportivo, pero también comenzaron los hechos inusuales que acaparan la atención. En ese sentido, la Selección de Uruguay sufrió un acontecimiento inesperado que le modificó la planificación. Cuando tenía todo diagramado, no pudo viajar a Estados Unidos y activó las alarmas de la organización.

Apenas pasado el mediodía de este domingo, el combinado nacional tenía que partir rumbo a Miami, debido a que es la sede en la que este lunes debuta en el Mundial frente a Arabia Saudita. Sin embargo, pese a todo el protocolo llevado a cabo, llamativamente el avión no pudo despegar por una cuestión burocrática y la delegación charrúa aún se encuentra en territorio mexicano.

Marcelo Bielsa, director técnico de la Selección de Uruguay, junto a las autoridades. (Getty Images)

Lo cierto es que Uruguay no pudo viajar porque el chárter no estaba habilitado para ingresar a Estados Unidos. Este hecho insólito es aún más extraño si se tiene en cuenta el detalle no menor de que la FIFA pone a disposición los vuelos, lo que significa que no realizó el papelerío correspondiente. Así las cosas, todavía no se encontró una solución, aunque se trabaja a contrarreloj.

De hecho, a las 18:45 había diagramada una conferencia de prensa. En la sala designada para este tipo de eventos dentro de las instalaciones del Hard Rock Stadium, Marcelo Bielsa y José María Giménez iban a ser los encargados de hablar con los medios de comunicación en la rueda protocolar que establece el ente regulador en los días previos al compromiso a disputarse.

José María Giménez, capitán de la Selección de Uruguay. (Getty Images)

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Con este panorama sobre la mesa, la AUF y la FIFA realizan gestiones para solucionar cuanto antes esta problemática que alteró toda la planificación del cuerpo técnico para la preparación de los futbolistas a tan solo un día del encuentro. Por el momento, siguen en Playa del Carmen, donde establecieron el búnker para llevar a cabo los entrenamientos previos al certamen.

Cabe recordar que Uruguay integra el Grupo H, donde no la tendrá sencilla y debe pelear con todas sus armas para conseguir la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. En ese sentido, este lunes debuta frente a Arabia Saudita, el domingo 21 enfrenta a Cabo Verde por la segunda fecha y cierra la zona contra España, el viernes 26 en el último turno de la jornada.

Marcelo Bielsa, director técnico de la Selección de Uruguay. (Getty Images)

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El fixture de Uruguay en el Mundial 2026