En el marco de la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la Selección de España hace su debut ante la Selección de Cabo Verde. El partido comienza a las 13.00 horas, será dirigido por Adham Makhadmeh y podrá verse en vivo a través de DSports y DGO.
España vs. Cabo Verde EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: minuto a minuto
En el Mercedes-Benz Stadium, la Roja y los Tiburones Azules hacen su debut en el Grupo H.
La formación de Cabo Verde
Los Tiburones Azules saldrán a la cancha con: Vozinha; Pico, Steven Moreira, Sidny Lopes, Diney Borges; Jovane Cabral, Kevin Pina, Laros Duarte, Jamiro Monteiro; Dailon Livramento y Ryan Mendes.
La formación confirmada de España
La Roja saldrá a la cancha con: Unai Simón; Marcos Llorente, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Gavi, Rodri, Pedri; Ferrán Torres y Mikel Oyarzabal.
🚨 OFICIAL | El 𝗢𝗡𝗖𝗘 del debut mundialista. ¡Nosotros también firmamos nuestro compromiso con vosotros, equipo!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/x0NQnRy9LB— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 15, 2026
Lamine Yamal irá al banco de suplentes en España
El delantero de Barcelona aún no está recuperado al 100% desde lo físico, por lo que podría ingresar en el complemento para sumar minutos.
Cabo Verde hace su estreno en los mundiales
Luego de ganar el Grupo D de las Eliminatorias de la CAF, el seleccionado africano hizo historia y clasificó al Mundial por primera vez. De esta manera es la selección 82 en disputarlo.
España hace su debut en el Mundial
El combinado dirigido por Luis de la Fuente llega como uno de los candidatos a pelear por el título y busca arrancar de la mejor manera ante el seleccionado africano, que jugará el Mundial por primera vez en su historia.