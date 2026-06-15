España vs. Cabo Verde EN VIVO y ONLINE por el Mundial 2026: minuto a minuto

El combinado dirigido por Luis de la Fuente llega como uno de los candidatos a pelear por el título y busca arrancar de la mejor manera ante el seleccionado africano, que jugará el Mundial por primera vez en su historia.

Luego de ganar el Grupo D de las Eliminatorias de la CAF, el seleccionado africano hizo historia y clasificó al Mundial por primera vez. De esta manera es la selección 82 en disputarlo.

El delantero de Barcelona aún no está recuperado al 100% desde lo físico, por lo que podría ingresar en el complemento para sumar minutos.

En el marco de la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la Selección de España hace su debut ante la Selección de Cabo Verde. El partido comienza a las 13.00 horas, será dirigido por Adham Makhadmeh y podrá verse en vivo a través de DSports y DGO.