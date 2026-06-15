Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este lunes 15 de junio

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá sigue su marcha. En medio de ese panorama, luego de un fin de semana cargado de actividad, llega el quinto día de acción en el marco del certamen futbolístico más importante de todos. Este lunes 15 de junio habrá nada más ni nada menos que cuatro partidos muy importantes.
Todo se iniciará con el debut de uno de los principales candidatos al título como España, que estará viéndose las caras con Cabo Verde, quien se prepara para jugar el primer Mundial de toda su historia. Un rato más tarde llegará la presentación de Bélgica, combinado que se encontrará frente a frente con su par de Egipto.
Luego tendrá lugar el debut de la Uruguay de Marcelo Bielsa, que quiere arrancar su camino mundialista de la mejor manera posible cuando mida fuerzas con el complicado conjunto de Arabia Saudita, que ya supo atormentar a Argentina en Qatar 2022. Por último, Irán y Nueva Zelanda, con el viral Tim Payne, cerrarán la jornada de lunes.
España también debuta en la Copa del Mundo. (Foto: Getty)
PARTIDOS DEL LUNES 15 DE JUNIO: HORARIO Y TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
España vs. Cabo Verde (Grupo H)
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Estados Unidos.
- Argentina: 13:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Claro.
- Chile: 12:00 horas | Chilevisión, DirecTV, Paramount+, Disney+ Premium
- México: 10:00 horas | ViX.
- Colombia: 11:00 horas | Caracol TV, DirecTV, Paramount+, Disney+ Premium.
- Ecuador: 11:00 horas | Teleamazonas, DirecTV, Paramount+, Disney+ Premium.
- Perú: 11:00 horas | DirecTV, Paramount+, Disney+ Premium.
- España: 17:00 horas | La 1 RTVE, Movistar+, fuboTV, La 2 Cat.
- Estados Unidos: 9:00 (PT) / 11:00 (ET) | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.
Bélgica vs. Egipto (Grupo G)
Lumen Field (Seattle), Estados Unidos.
- Argentina: 16:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Claro, TyC Sports.
- Chile: 15:00 horas | Chilevisión, DIRECTV Sports 2, DGO.
- México: 13:00 horas | VIX Premium.
- Colombia: 14:00 horas | DIRECTV Sports 2, DGO.
- Ecuador: 14:00 horas | DIRECTV Sports 2, DGO.
- Perú: 14:00 horas | América TV, DIRECTV Sports 2, DGO, Disney+ Premium.
- España: 20:00 horas | Movistar+, DAZN.
- Estados Unidos: 12:00 (PT) / 14:00 (ET) | Telemundo, FOX.
Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H)
Hard Rock Stadium (Miami), Estados Unidos.
- Argentina: 19:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Disney+ Premium, Telefé, TyC Sports, Claro.
- Chile: 18:00 horas | Chilevisión, DirecTV, Paramount+, Disney+ Premium.
- México: 16:00 horas | VIX.
- Colombia: 17:00 horas | Win Sports, Win Play, Radio Nacional, DirecTV, Paramount+, Disney+ Premium.
- Ecuador: 17:00 horas | Teleamazonas, DirecTV, Paramount+, Disney+ Premium.
- Perú: 17:00 horas | DirecTV, Paramount+, Disney+ Premium.
- España: 23:00 horas | DAZN, Movistar+.
- Estados Unidos: 15:00 (PT) / 17:00 (ET) | FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio.
Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G)
SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos.
- Argentina: 22:00 horas | DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Claro, TyC Sports.
- Chile: 21:00 horas | Chilevisión, DIRECTV Sports, Disney+ Premium, Paramount+.
- México: 19:00 horas | Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN, Azteca Deportes, ViX.
- Colombia: 20:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports, Deportes RCN, Paramount+.
- Ecuador: 20:00 horas | DIRECTV Sports, Teleamazonas, Paramount+.
- Perú: 20:00 horas | DIRECTV Sports, Disney+ Premium, Paramount+.
- España: 02:00 horas (16/6) | DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV.
- Estados Unidos: 18:00 (PT) / 20:00 (ET) | FOX Network, fuboTV, Telemundo, Peacock, Tubi, Futbol de Primera Radio.
¿Dónde ver todos los 104 partidos del Mundial 2026 completo?
- Argentina: DSports, Paramount+, Flow (104 partidos). Telefe (32 partidos incluyendo todos los de Argentina), TyC Sports (~52 partidos), TV Pública (partidos de Argentina, semifinales y final).
- Chile: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Chilevisión (52 partidos en abierto).
- México: ViX (104 partidos en streaming). Las Estrellas, Canal 5, TUDN, Azteca 1 y Azteca 7 emiten una selección de partidos en abierto.
- Colombia: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Caracol TV y RCN (35 partidos c/u, incluyendo todos los de Colombia). Win Sports (varios partidos).
- Ecuador: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). Teleamazonas (40 partidos incluyendo todos los de Ecuador).
- Perú: DSports, DGO, Paramount+ (104 partidos). América TV (selección de partidos de la fase de grupos).
- España: DAZN (104 partidos – servicio de pago). RTVE La 1, Teledeporte y RTVE Play (20-25 partidos en abierto: todos los de España, inaugural, semifinales, 3º/4º puesto y final). Movistar+ también transmite con DAZN.
- Estados Unidos: Peacock (104 partidos en streaming). FOX y FS1 (en inglés). Telemundo y Universo (en español). Los 104 partidos están disponibles entre estas opciones.