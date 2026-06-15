Túnez despidió a su entrenador tras ser goleado por Suecia en su debut en el Mundial 2026

Sabri Lamouchi fue destituido de su cargo tras la dura caída 5 a 1 en el debut mundialista de su equipo.

Luego de la goleada recibida a manos de la Selección de Suecia por 5 a 1 en la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026, la Selección de Túnez tomó la decisión de despedir a Sabri Lamouchi del cargo como entrenador principal del primer equipo.

Tan solo unas horas después de la dura caída del seleccionado africano en su estreno mundialista, según informó el periodista de la BBC, Romain Molina, destituyó del cargo al DT de 54 años, que había asumido a principios de 2026 con el fin de estar en la Copa del Mundo.

Con tan solo cinco partidos al mando del primer equipo, en los que cosechó una victoria, un empate y tres derrotas, el entrenador nacido en Francia ya no estará para los próximos dos compromisos de Túnez en el Mundial, que serán frente a Japón y Países Bajos.

La última victoria que logró, fue en un amistoso en marzo ante Haití por 1 a 0. Luego de esto, empató sin goles ante Canadá y luego cayó 1 a 0 ante Austria, 5 a 0 frente a Bélgica y 5 a 1 contra Suecia. En total, su equipo convirtió dos goles y recibió 11.

Ante esta decisión, la Federación Tunecina de Fútbol deberá determinar rápidamente quién será el próximo DT de su selección, ya que el domingo 21 de junio se enfrentará a Japón en búsqueda de una victoria que lo deje con vida en el certamen.

El antecedente de Túnez despidiendo a un entrenador en pleno Mundial

Esta no es la primera vez que el país africano despide a un entrenador en pleno certamen. En Francia 1998 sucedió una situación similar en la que echaron a Henryk Kasperczak tras perder los dos primeros partidos del grupo. El tercero, con un nuevo DT, fue empate 1 a 1 contra Rumania, con el equipo ya eliminado.

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