Lionel Scaloni decidió que Santiago Beltrán se quede entrenando con la Selección Argentina tras el debut en el Mundial 2026

Con todo el plantel a disposición, Lionel Scaloni continúa con los entrenamientos para probar al equipo titular de la Selección Argentina que hará su debut en el Mundial 2026 al enfrentarse a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas por la primera fecha del Grupo J.

Luego de este partido, el entrenador de la Albiceleste liberará a los futbolistas que se sumaron para entrenar y que no estarán en la lista de buena fe, con la particularidad de que el único que quedará junto al resto del plantel, por lo menos por una semana más, es el arquero de River, Santiago Beltrán.

De esta manera, tanto Joaquín Freitas como Simón Escobar, Agustín Giay y Tomás Aranda quedarán liberados a partir del próximo miércoles, por lo que podrán regresar a la pretemporada de sus respectivos equipos, o bien quedar unos días licenciados por vacaciones.

El caso de Beltrán es distinto al resto, ya que el cupo del arquero es el único que puede cambiarse durante todo el Mundial, por lo que si ‘Dibu’ Martínez, Juan Musso o Gerónimo Rulli tienen un inconveniente, será el golero de River quien tome este lugar para meterse en la lista.

Así las cosas, la intención de Scaloni es que Beltrán por lo menos se quede una semana más con el plantel, hasta el partido contra Austria del próximo lunes 22 de junio. Luego de esto volaría directamente a Alicante para sumarse a la pretemporada junto al plantel del Millonario.

Beltrán se prepara para el regreso a la competencia

Sin vacaciones por los entrenamientos con la Selección y la pretemporada con River, el arquero estará a disposición de Coudet para ser titular en el regreso del Millonario a la competencia, el próximo viernes 17 de julio, cuando se enfrente a Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina, con sede y horario a confirmar.

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