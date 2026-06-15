Tablas del Mundial: así quedaron los grupos tras los partidos del domingo 14 de junio

Con 4 encuentros, los futboleros alrededor del planeta vivieron un domingo lleno de emociones. El panorama en la fase de grupos.

Este domingo 14 de junio se disputaron 4 nuevos compromisos en la fase de grupos del Mundial 2026. Más equipos saltaron a la cancha por primera vez en esta edición con el sueño de acercarse a la clasificación a los 16avos de final del certamen internacional.

En el primer turno de la jornada, la Selección de Alemania hizo los deberes y derrotó a Curazao por un contundente 7-1. Sin equivalencias, Kai Havertz marcó un doblete para los europeos, mientras que Nathaniel Brown, Nico Schlotterbeck, Felix Nmecha, Jamal Musiala y Deniz Undav anotaron los tantos restantes.

Más tarde, Países Bajos y Japón cumplieron con las expectativas y protagonizaron un partidazo. Fue empate por 2-2 con gritos de Virgil van Dijk y Crysencio Summerville para los neerlandeses. Keito Nakamura aportó el empate transitorio y Daichi Kamada, el agónico.

Aunque Ecuador hizo un sólido partido ante Costa de Marfil, el elenco africano se impuso ante los de Sebastián Beccacece por la mínima. Sobre el final del partido, Amad Diallo anotó el único tanto de la noche en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Ecuador debutó ante Costa de Marfil. (Foto: Getty)

En el último turno, Alexander Isak y Viktor Gyökeres comandaron la victoria de Suecia por 5-1 ante Túnez en el Estadio BBVA de Monterrey. Así, tomaron ventaja en el Grupo F como los únicos ganadores de la zona en la primera fecha.

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La acción continuará este lunes con cuatro nuevos duelos por la fase de grupos. España abrirá su participación ante Cabo Verde y seguirá Bélgica ante Egipto en uno de los duelos más atractivos de esta primera fecha. Más tarde, Arabia Saudita y Uruguay se verán las caras, mientras que Irán y Nueva Zelanda cerrarán la jornada.

Los grupos del Mundial 2026

El fixture del Mundial 2026

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