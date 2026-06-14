Cómo ver en vivo y online Alemania vs. Curazao por el Mundial 2026: qué canal lo pasa por TV y a qué hora empieza

Todos los detalles necesarios para seguir de cerca el partido entre los europeos y los caribeños en Houston.

Este domingo 14 de junio, en el NRG Stadium de Houston, Alemania y Curazao se encuentran frente a frente bajo la órbita de su primer partido en el Mundial 2026 que organizarán en conjunto Estados Unidos, México y Canadá. El mundo entero paralizado, siguiendo de cerca este compromiso.

El Mundial 2026 se puede ver a través de la pantalla de Disney+

No es un detalle menor que los tetracampeones del mundo, comandados estratégicamente por Julian Nagelsmann, disputan una nueva cita mundialista buscando recuperar el trono luego de lo que fue su conquista en Brasil 2014. Luego tuvieron malas experiencias en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Julián Nagelsmann, DT de Alemania. (Foto: Getty).

Por su parte, Curazao llega con confianza tras sellar su clasificación al dar un batacazo histórico en las eliminatorias de Concacaf y el repechaje. Los caribeños juegan una Copa del Mundo por primera vez en su historia, con la ilusión intacta de avanzar de fase en el Grupo E que también integran otras potencias internacionales.

Qué canal pasa Alemania vs. Curazao

El partido entre Alemania y Curazao, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, podrá visualizarse a través de las pantallas de DSports —cuyos canales también están disponibles en Flow y dentro de las plataformas de Paramount+ y Amazon Prime—.

A qué hora se juega Alemania vs. Curazao

Los seleccionados de Alemania y Curazao se encontrarán frente a frente este domingo 14 de junio, desde las 14:00 horas de la República Argentina, en el NRG Stadium de Houston.

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El fixture del Mundial