River hoy: Beltrán se queda en la Selección y posible amistoso en Portugal

Todas las novedades del Millonario de este lunes 15 de junio, con el plantel de vacaciones y el foco puesto en el Mundial.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este lunes 15 de junio de 2026, el día previo al debut de la Selección Argentina en el Mundial. Por qué Beltrán se queda en la concentración de la Albiceleste, qué pasará con Joaquín Freitas, cómo está Montiel en el día previo del debut y el amistoso que se jugaría en Portugal en plena pretemporada.

¿Por qué Beltrán se queda con la Selección Argentina?

Con todo el plantel a disposición, Lionel Scaloni continúa con los entrenamientos para probar al equipo titular de la Selección Argentina que hará su debut en el Mundial 2026 al enfrentarse a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas por la primera fecha del Grupo J.

Luego de este partido, el entrenador de la Albiceleste liberará a los futbolistas que se sumaron para entrenar y que no estarán en la lista de buena fe, con la particularidad de que el único que quedará junto al resto del plantel, por lo menos por una semana más, es el arquero de River, Santiago Beltrán.

El caso de Beltrán es distinto al resto, ya que el cupo del arquero es el único que puede cambiarse durante todo el Mundial, por lo que si ‘Dibu’ Martínez, Juan Musso o Gerónimo Rulli tienen un inconveniente, será el golero de River quien tome este lugar para meterse en la lista.

Santiago Beltrán debutó en la Selección Argentina en el amistoso ante Honduras. (Foto: Getty).

¿Qué pasará con Joaquín Freitas?

A diferencia de su compañero Beltrán, Joaquín Freitas será liberado -al igual que el resto de los futbolistas que fueron para los amistosos, pero no estaban convocados al Mundial- el próximo miércoles. El atacante regresará a Buenos Aires y estará presente en la pretemporada del Millonario desde el primer día.

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Joaquín Freitas frente a Honduras. (Foto: Prensa River).

Cómo está Montiel a un día del debut de Argentina

Gonzalo Montiel viajó a los amistosos de la Selección Argentina con una lesión muscular. Cachete respondió bien a las exigencias y estará a disposición de Lionel Scaloni para el debut de la Selección Argentina en el Mundial que será el próximo martes 16 de junio ante Argelia en Kansas City.

Gonzalo Montiel. (Foto: Getty).

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¿Amistoso en Portugal?

El plantel de River se reencontrará el próximo miércoles en Ezeiza para dar comienzo a la pretemporada. Entre el 21 de junio y el 5 de agosto, la delegación del Millonario estará en Alicante, España, realizando la preparación. Según informó Germán Balcarce existe la posibilidad de viajar a Portugal para jugar un amistoso ante un rival brasileño, que podría ser Flamengo o Santos.

Eduardo Coudet. (Foto: Prensa River).

DATOS CLAVE

Santiago Beltrán se quedará en la concentración de la Selección Argentina en el Mundial.

se quedará en la concentración de la en el Mundial. El futbolista Joaquín Freitas regresará a Buenos Aires tras el debut de Argentina en el Mundial.

regresará a Buenos Aires tras el debut de Argentina en el Mundial. Gonzalo Montiel se perfila para el debut mundialista tras evaluarse su condición física.