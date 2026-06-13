¿Quién es el DT de Australia en el Mundial 2026?

El encargado de liderar a los oceánicos en una nueva cita máxima es nada más ni nada menos que el australiano Tony Popovic. Un repaso de su carrera.

La Selección de Australia asume el desafío del Mundial 2026 con el claro objetivo de ser protagonista en su sexta participación consecutiva en la cita máxima. El entrenador designado para encabezar esta ambiciosa campaña es Tony Popovic, un nombre de enorme peso y respeto dentro del fútbol de su país y de Asia.

A cargo del equipo desde septiembre de 2024, el técnico australiano lidera el proyecto futbolístico de los Socceroos. Luego de una notable carrera como jugador, en la que brilló durante años como defensor central con experiencia en ligas de Europa y Asia (además de disputar el Mundial 2006), lleva más de una década dirigiendo y moldeando equipos competitivos.

Para el estratega de 52 años, la Copa del Mundo representa una verdadera prueba de fuego y el punto cumbre de su carrera, marcando su debut absoluto al frente de una selección nacional en este certamen (siendo además el primero en representar a su país en un Mundial como jugador y luego como DT).

Después de consolidar un grupo fuerte que logró la clasificación directa a la competencia, buscará dar el golpe en el Grupo D (donde se mide ante Estados Unidos, Paraguay y Turquía) y guiar a Australia hacia los mata-mata.

Tony Popovic, DT de Australia (Getty)

La trayectoria de Tony Popovic como entrenador

El nacido en Sídney cuenta con un recorrido de enorme trabajo y prestigio, habiendo comandado proyectos de gran exigencia principalmente en la A-League de su país, además de breves pasos por el fútbol de Turquía y Grecia, antes de dar el salto definitivo a la selección nacional.

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Club / Selección Período Partidos Dirigidos Sydney FC (Aus) (Interino) 2009 – Western Sydney Wanderers (Aus) 2012 a 2017 171 Karabükspor (Tur) 2017 11 Perth Glory (Aus) 2018 a 2020 60 Xanthi FC (Gre) 2020 a 2021 9 Melbourne Victory (Aus) 2021 a 2024 91 Selección de Australia 2024 al día de hoy 18 (10G – 4E – 4P)*

(Estadísticas de la selección correspondientes a la previa del inicio del Mundial 2026).

Sus títulos y logros como DT

El mayor hito de Popovic como director técnico a nivel clubes fue hacer historia en el continente asiático: llevó al Western Sydney Wanderers a conquistar la Liga de Campeones de la AFC en 2014, convirtiéndolo en el primer y único equipo australiano en ganar dicho torneo. A nivel doméstico, se coronó en la A-League Premiership tanto con el Western Sydney Wanderers (2012/13) como con el Perth Glory (2018/19), además de alzar la Copa de Australia con el Melbourne Victory en 2021.

Cabe recordar que el australiano supo forjar una mentalidad ganadora durante su prolongada etapa como jugador profesional, siendo parte clave de la mítica generación que devolvió a su país a los mundiales en Alemania 2006.

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A nivel individual como entrenador principal, sus extraordinarios resultados lo llevaron a ser elegido Entrenador del Año de la A-League en tres ocasiones y a ganar el premio al Entrenador del Año de la AFC en 2014. Como muestra de respaldo de cara al futuro, en la víspera de este Mundial 2026, la federación australiana le renovó su contrato hasta la finalización de la Copa Asiática 2027