¿Quién es el DT de Turquía en el Mundial 2026?

Vincenzo Montella es el encargado de comandar tácticamente al conjunto de la UEFA. Su historia.

La Selección de Turquía encara el Mundial 2026 buscando dejar su huella, con la prioridad absoluta de avanzar de ronda y meterse entre los clasificados a dieciseisavos. Para guiar este proyecto futbolístico, los turcos apostaron por el liderazgo y la visión táctica de Vincenzo Montella, quien asume el gran reto desde el banco de suplentes.

En funciones desde septiembre de 2023, el nacido en Pomigliano d’Arco, Italia, es el responsable de la dirección técnica del combinado europeo. El estratega de 51 años tuvo una destacada trayectoria como jugador profesional, poniéndole fin a su carrera en la AS Roma a mediados del año 2009. Inmediatamente después de su retiro, arrancó su camino como director técnico en las categorías de fútbol base del conjunto romano.

El DT está afrontando un enorme desafío al frente de Turquía en esta Copa del Mundo. A diferencia de otros técnicos, su oportunidad en la selección nacional le llega como premio a la madurez de su carrera tras un extenso recorrido a nivel de clubes europeos, buscando plasmar toda esa experiencia en el máximo escenario internacional.

La trayectoria de Vincenzo Montella como entrenador

El italiano tiene una extensa carrera como entrenador, que lo ha llevado a dirigir principalmente en la liga de su país natal, además de sumar valiosa experiencia a nivel de clubes en España y Turquía.

AS Roma (Ita) – 2011: 16 partidos, con 7 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

– 2011: 16 partidos, con 7 victorias, 4 empates y 5 derrotas. Catania (Ita) – 2011 a 2012: 40 partidos, con 12 victorias, 15 empates y 13 derrotas.

– 2011 a 2012: 40 partidos, con 12 victorias, 15 empates y 13 derrotas. Fiorentina (Ita) – 2012 a 2015 / 2019: 180 partidos, con 87 victorias, 39 empates y 54 derrotas.

– 2012 a 2015 / 2019: 180 partidos, con 87 victorias, 39 empates y 54 derrotas. Sampdoria (Ita) – 2015 a 2016: 27 partidos, con 6 victorias, 6 empates y 15 derrotas.

– 2015 a 2016: 27 partidos, con 6 victorias, 6 empates y 15 derrotas. AC Milan (Ita) – 2016 a 2017: 64 partidos, con 33 victorias, 13 empates y 18 derrotas.

– 2016 a 2017: 64 partidos, con 33 victorias, 13 empates y 18 derrotas. Sevilla FC (Esp) – 2017 a 2018: 28 partidos, con 11 victorias, 7 empates y 10 derrotas.

– 2017 a 2018: 28 partidos, con 11 victorias, 7 empates y 10 derrotas. Adana Demirspor (Tur) – 2021 a 2023: 76 partidos, con 38 victorias, 17 empates y 21 derrotas.

– 2021 a 2023: 76 partidos, con 38 victorias, 17 empates y 21 derrotas. Selección de Turquía – 2023 al día de hoy: 33 partidos, con 20 victorias, 5 empates y 8 derrotas.

Sus títulos como DT

Montella consiguió un título oficial a lo largo de su carrera. El actual entrenador del combinado turco ostenta una copa en su vitrina personal como estratega profesional: se consagró campeón de la Supercopa de Italia en la temporada 2016/17, logro alcanzado mientras comandaba tácticamente al Milan.