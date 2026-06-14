¿Quién es el DT de Costa de Marfil en el Mundial 2026?

Emerse Faé es el encargado de la dirección técnica del combinado africano en la presente Copa del Mundo. Todos los detalles.

Costa de Marfil forma parte del Grupo E del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. En el mismo, el seleccionado africano lidia con los combinados de Ecuador, Alemania y Curazao. Su objetivo principal es clasificarse para los 16avos de final del certamen.

En medio de ese panorama, el director técnico de Costa de Marfil es Emerse Faé, un exjugador y actual entrenador francés nacionalizado marfileño. El estratega nació en Nantes y tiene 42 años de edad. Cuenta con una importante trayectoria como futbolista, pero en su actual puesto es bastante joven.

Faé se hizo cargo de la dirección técnica de Costa de Marfil en 2024 y comandó a dicho seleccionado hacia la clasificación para el Mundial 2026. Como consecuencia de ello, cuenta con un fuerte apoyo de su público y la confianza de toda su federación.

El entrenador de Costa de Marfil se retiró prematuramente en el marco de su carrera como futbolista profesional, cuando tenía solamente 28 años de edad y como consecuencia de sus persistentes problemas de flebitis. Su andar como director técnico se inició en 2021.

Emerse Faé, DT de Costa de Marfil. (Foto: Getty)

Trayectoria como futbolista

Nantes (Francia): 2003-2007

Reading (Inglaterra): 2007-2008

Niza (Francia): 2008-2012

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Trayectoria como entrenador

Clermont B (Francia): 2021-2022

Selección de Costa de Marfil: 2024-presente

El fixture del Mundial 2026