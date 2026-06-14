¿Quién es el DT de Curazao en el Mundial 2026?

El histórico Dick Advocaat es el encargado de guiar al seleccionado caribeño en su debut absoluto en una Copa del Mundo.

En el marco de la primera fecha del Grupo E del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, la Selección de Curazao se prepara para afrontar su histórico debut frente a la Selección de Alemania en búsqueda de un boleto a los 16avos de final del certamen.

Dick Advocaat será el entrenador del seleccionado curazaleño, que vivirá su primera experiencia en una Copa del Mundo tras una campaña épica en las Eliminatorias de la Concacaf. El experimentado director técnico, de 78 años, afronta este gran reto marcando un récord absoluto: se convertirá en el entrenador más longevo en dirigir en toda la historia de los Mundiales.

Advocaat asumió originalmente las riendas de Curazao en enero de 2024. Aunque a principios de 2026 tuvo que dejar brevemente el cargo por razones personales, regresó de manera espectacular en mayo de ese mismo año para liderar al equipo en la gran cita futbolística.

Con un recorrido ilustre en el fútbol internacional, este será el tercer seleccionado diferente al que dirige en una Copa del Mundo, habiendo comandado previamente a los Países Bajos y a Corea del Sur.

Dick Advocaat, entrenador de la Selección de Curazao. (Foto: Getty).

La trayectoria de Dick Advocaat como entrenador

Con más de cuatro décadas de trayectoria en los bancos de suplentes, Advocaat posee una de las carreras más extensas y respetadas del fútbol mundial, habiendo dirigido a múltiples clubes de élite europea y a diversos seleccionados nacionales de primer nivel.

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Selecciones nacionales dirigidas

Curazao (Dos ciclos: 2024–2026 y 2026–actualidad)

(Dos ciclos: 2024–2026 y 2026–actualidad) Irak (2021)

(2021) Países Bajos (Tres ciclos como DT principal: 1992–1994, 2002–2004 y 2017)

(Tres ciclos como DT principal: 1992–1994, 2002–2004 y 2017) Serbia (2014)

(2014) Rusia (2010–2012)

(2010–2012) Bélgica (2009–2010)

(2009–2010) Corea del Sur (2005–2006)

(2005–2006) Emiratos Árabes Unidos (2005)

Clubes dirigidos