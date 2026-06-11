¿Dónde queda Curazao, país que juega en el Grupo E del Mundial 2026?

Todos los detalles sobre la nación caribeña que será rival de Alemania, Ecuador y Costa de Marfil en la presente Copa del Mundo.

Curazao se clasificó por primera vez para una Copa del Mundo, por lo que se encuentra viviendo un momento histórico. El combinado caribeño integra el Grupo E del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. En el mismo, es rival de un peso pesado y candidato al título como Alemania, además de un combinado duro de Sudamérica como Ecuador y Costa de Marfil.

La “Ola Azul” no llega como un seleccionado que genere temor, pero efectuaron unas excelentes Eliminatorias en la Concacaf y cuentan con jugadores interesantes como Tahith Chong (Sheffield United), Jürgen Locadia (Miami FC), el experimentado arquero Eloy Room y Juriën Gaari (Abha Club), entre otros, comandados por el director técnico Dick Advocaat. Una plantilla humilde, pero con hambre de gloria.

¿Dónde queda Curazao?

Curazao es un país insular soberano, constituyente del Reino de los Países Bajos, situado en el sur del mar Caribe, a unos 50 kilómetros de la costa noroccidental de Venezuela. Es la isla más grande y poblada de las otrora Antillas Neerlandesas y cuenta con una superficie terrestre de aproximadamente 444 km².

Dicha isla forma parte del grupo de las llamadas islas de sotavento junto con sus vecinas Aruba y Bonaire (conocidas popularmente como las islas ABC). Curazao no solo destaca por formar parte de la región caribeña, sino también por el famoso estilo colonial neerlandés de sus edificios y por su rica mezcla cultural.

Vistas de Curazao (Archivo: Facades of Handelskade, Willemstad, Curaçao)

Datos clave de Curazao

Capital: Willemstad.

Willemstad. Idiomas: papiamento, neerlandés e inglés.

papiamento, neerlandés e inglés. Gentilicio: curazaleño/a.

curazaleño/a. Primer Ministro: Gilmar Pisas (Monarca: Rey Guillermo Alejandro).

Gilmar Pisas (Monarca: Rey Guillermo Alejandro). Superficie: 444 km².

444 km². Población: 192.077 habitantes, según el censo de 2022.

192.077 habitantes, según el censo de 2022. Moneda: florín antillano neerlandés.

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Los partidos de Curazao en el Mundial

14/6 (14:00) – Alemania vs. Curazao

20/6 (21:00) – Ecuador vs. Curazao

25/6 (17:00) – Curazao vs. Costa de Marfil

(Los horarios corresponden a la República Argentina)

El fixture completo del Mundial