¿Quién es el DT de Escocia en el Mundial 2026?

El encargado de liderar a los europeos en su histórico regreso a la cita máxima tras 28 años es nada más ni nada menos que el escocés Steve Clarke. Un repaso de su carrera.

La Selección de Escocia asume el desafío del Mundial 2026 con el claro objetivo de ser protagonista en su histórico regreso a la cita máxima tras 28 años de ausencia. El entrenador designado para encabezar esta ambiciosa campaña es Steve Clarke, un nombre de enorme peso y respeto dentro del fútbol británico.

A cargo del equipo desde mayo de 2019, el técnico escocés lidera el proyecto futbolístico del combinado europeo. Luego de una notable carrera como jugador, en la que brilló durante más de una década con la camiseta del Chelsea, lleva varios años dirigiendo y moldeando equipos competitivos en el Viejo Continente.

Para el estratega de 62 años, la Copa del Mundo representa una verdadera prueba de fuego y el punto cumbre de su carrera, marcando su debut absoluto al frente de una selección nacional en este certamen.

Steve Clarke, DT de Escocia (Getty)

Después de consolidar un grupo fuerte que ya disputó dos Eurocopas bajo su mando, buscará dar el golpe en el Grupo C -donde se mide ante Brasil, Marruecos y Haití- y guiar a la Tartan Army hacia los mata-mata.

La trayectoria de Steve Clarke como entrenador

El nacido en Saltcoats cuenta con un recorrido de enorme trabajo y prestigio en el fútbol británico, habiendo comandado proyectos de gran exigencia en la Premier League y el Championship de Inglaterra, así como en la Scottish Premiership, antes de dar el salto al plano de las selecciones nacionales.

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Steve Clarke, DT de Escocia (Getty)

Newcastle United (Ing) – 1999 (interino): 1 partido, con 1 derrota.

– 1999 (interino): 1 partido, con 1 derrota. West Bromwich Albion (Ing) – 2012 a 2013: 60 partidos, con 19 victorias, 14 empates y 27 derrotas.

– 2012 a 2013: 60 partidos, con 19 victorias, 14 empates y 27 derrotas. Reading (Ing) – 2014 a 2015: 53 partidos, con 19 victorias, 14 empates y 20 derrotas.

– 2014 a 2015: 53 partidos, con 19 victorias, 14 empates y 20 derrotas. Kilmarnock (Esc) – 2017 a 2019: 79 partidos, con 40 victorias, 20 empates y 19 derrotas.

– 2017 a 2019: 79 partidos, con 40 victorias, 20 empates y 19 derrotas. Selección de Escocia – 2019 al día de hoy: 78 partidos, con 37 victorias, 14 empates y 27 derrotas.

Sus títulos y logros como DT

A diferencia de otros estrategas, el mayor “título” de Clarke como director técnico ha sido devolverle la grandeza a su país: es el único entrenador en la historia en lograr la clasificación de Escocia a tres torneos mayores (la Eurocopa 2020, la Eurocopa 2024 y el anhelado Mundial 2026). A nivel de palmarés oficial con la selección, logró coronarse ganador de la Liga B de la UEFA Nations League en la temporada 2022/23.

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Cabe recordar que el escocés supo forjar una mentalidad ganadora durante su prolongada etapa como asistente técnico en la elite. Fue mano derecha de José Mourinho en el Chelsea que conquistó la Premier League (2004/05 y 2005/06) y también trabajó junto a figuras como Kenny Dalglish en el Liverpool.

A nivel individual como entrenador principal, sus milagrosos resultados con el Kilmarnock le valieron ser elegido el Manager del Año en Escocia en la temporada 2018/19 por la PFA y la SFWA.