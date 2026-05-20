El actual delantero del Torino tuvo que elegir entre tres seleccionados y se inclinó por la tierra de sus abuelos maternos. En su carrera, escaló desde la novena a la máxima categoría del fútbol inglés.

Desde que la Selección de Escocia disputó su primer gran certamen internacional en el Mundial de 1954 organizado en Suiza, tuvieron que pasar 67 años antes de que un jugador non-white integrara sus filas. Fue la Eurocopa de 2020, celebrada en 2021 por la pandemia de Covid-19, el torneo que dio lugar a esa apertura hacia el multiculturalismo dentro de The Tartan Army y Ché Adams, quien por entonces daba sus primeros pasos en la Premier League con el Southampton, el encargado de personificarla.

El actual delantero del Torino de la Serie A, de 29 años, también será el primer “no blanco” de la historia en representar al seleccionado escocés en un Mundial ahora que el entrenador Steve Clarke lo confirmó entre los 26 futbolistas convocados para disputar el certamen FIFA que se celebrará con sede en Estados Unidos, México y Canadá.

Nacido en Leicester, Inglaterra, Adams es hijo de padre originario de Antigua y Barbuda, además de nieto por parte de madre de abuelos escoceses. Con 16 años comenzó a jugar en el primer equipo de Oadby Town, en la United Counties League que es equivalente a una novena categoría en la pirámide de la FA. Luego pasó al Ilkeston de la Northen Premier League, equivalente a una séptima categoría, hasta desembarcar con el Sheffield United para disputar la League One (Tercera División) en la temporada 2014/2015.

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Fue por aquellos años que la Selección de Antigua y Barbuda lo invitó a integrarse para disputar las Eliminatorias de la Copa Caribe, pero rechazó la propuesta. Representó al seleccionado semiprofesional inglés, pero dejó de ser elegible al firmar contrato con Shiffield. Hasta que a finales de 2020 le juró lealtad al seleccionado escocés para jugar la Eurocopa y las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, dos experiencias que no salieron nada bien.

Ché Adams jugó todos los partidos de las últimas Eliminatorias UEFA para Escocia.

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A la par, Ché Adams fue ascendiendo divisiones en la escalinata de la Football Asociation, militando dos temporadas y media con Birmingham en la Championship hasta llegar a la Premier League luego de firmar con el Southampton para la temporada 2019/2020.

También fue en ascenso su influencia en la Selección de Escocia, en la que se adueñó de la camiseta número 10 y disputó los seis partidos de las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo de 2026, con aporte de dos goles a la campaña que le permitió al equipo la clasificación directa por liderar el Grupo C.

Su presente en Torino

Para la temporada 2024/2025, después de sufrir el descenso con Southampton, Ché Adams dejó por primera vez el fútbol inglés vinculándose al Torino de la Serie A con contrato de tres años. Comenzó a lucirse desde su primera temporada con el club, en la que aportó 10 goles, y está cerrando el presente curso con 35 partidos disputados, 7 goles y 3 asistencias.

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En Torino está haciendo su primera experiencia fuera del fútbol inglés.

Inspirado en Ché Guevara

El propio Adams confirmó años atrás, en una entrevista con The Guardian, que su nombre fue inspirado en Ernesto Ché Guevara, médico, político y revolucionario argentino que fue comandante y uno de los ideólogos de la Revolución Cubana. “Su nombre aparecía mucho en las noticias cuando iba a nacer y a mi madre le gustó cómo sonaba. Así que decidieron llamarme así”, contó.

Aunque el futbolista nació casi treinta años después que el Ejército de Bolivia capturara y ejecutara al Ché, en 1996 fue el año en el que se remprendió la búsqueda de sus restos mortales en Bolivia, en una excavación liderada por expertos cubanos y antropólogos del Equipo Argentino de Antropología Forense.

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El grupo de Escocia en el Mundial

En su vuelta a disputar una Copa del Mundo después de 28 años, la Selección de Escocia compartirá el Grupo C del Mundial 2026 con Brasil y Marruecos, con las que también había coincidido en su última presentación en Francia 1998; además de Haití.

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