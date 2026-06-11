¿Quién es el DT de la Selección de Corea del Sur en el Mundial 2026?

Con 57 años, Myung-bo Hong dice presente en su segunda Copa del Mundo con el combinado asiático. Repasá su carrera.

La Selección de Corea del Sur dice presente en el Mundial 2026 con el objetivo de intentar pasar la fase de grupos y meterse en los dieciseisavos. Uno de los encargados de cumplir el objetivo será Myung-bo Hong, nada más ni nada menos que su entrenador.

En funciones desde julio de 2024, Hong es el responsable de la dirección técnica del combinado asiático. El oriundo de Seúl tuvo una extensa trayectoria como futbolista y lleva tres décadas como estratega, empezando en la Sub 20 coreana en 2009.

El DT de 57 años está afrontando su segunda Copa del Mundo al frente de Corea del Sur. La primera fue en su etapa anterior, en Brasil 2014, donde quedó eliminado en la fase de grupos con dos derrotas, un empate y cero victorias.

La trayectoria de Myung-bo Hong como entrenador

El surcoreano tiene una destacada carrera como entrenador, que lo ha llevado a dirigir principalmente a las selecciones nacionales de su país en diversas categorías, además de sumar experiencia a nivel de clubes en Corea del Sur y China.

Selección de Corea del Sur Sub-20 – 2009 : 8 partidos, con 5 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

: 8 partidos, con 5 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Selección de Corea del Sur Sub-23 – 2009 a 2013 : 10 partidos, con 5 victorias, 4 empates y 1 derrota.

: 10 partidos, con 5 victorias, 4 empates y 1 derrota. Selección de Corea del Sur – 2009 a 2013 / 2013 a 2014 / 2024 al día de hoy : 49 partidos, con 23 victorias, 11 empates y 15 derrotas. HZ Greentown (Chn) – 2015 a 2017: 43 partidos, con 14 victorias, 10 empates y 19 derrotas.

: 49 partidos, con 23 victorias, 11 empates y 15 derrotas. HZ Greentown (Chn) – 2015 a 2017: 43 partidos, con 14 victorias, 10 empates y 19 derrotas. Ulsan Hyundai (Cor) – 2020 a 2024: 175 partidos, con 102 victorias, 37 empates y 36 derrotas.

Sus títulos como DT

Myung-bo Hong ha conseguido un total de dos títulos como entrenador: conquistó dos veces la liga de Corea del Sur, manejando tácticamente al Ulsan Hyundai. Además, fue elegido entrenador del año en la temporada 2022/23.