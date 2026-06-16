Quién es Jalal Hassan: Perfil, estadísticas, trayectoria y vida personal del arquero y capitán de Irak en el Mundial 2026

El guardameta iraquí llega al como una de las figuras más experimentadas del plantel.

Jalal Hassan no es solamente el arquero titular de Irak. También es su capitán y el rostro visible de una selección que vuelve a disputar un Mundial por primera vez desde México 1986. Con más de 100 partidos internacionales sobre sus espaldas, el guardameta representa la experiencia y el liderazgo dentro de un plantel que buscará dar la sorpresa en Norteamérica.

Dueño del arco iraquí desde hace más de diez años, Hassan construyó una carrera marcada por la perseverancia. Fue titular en tres Copas Asiáticas consecutivas, lideró a su país hacia la conquista de la Copa del Golfo 2023 y se convirtió en el primer arquero iraquí en alcanzar semejante continuidad en la selección nacional.

Su historia también estuvo atravesada por momentos difíciles. Debió soportar fuertes cuestionamientos tras algunas eliminaciones internacionales y convivió con la presión de representar a uno de los seleccionados más populares de Asia Occidental. Ahora, con el Mundial 2026 como escenario, Hassan tendrá la oportunidad de coronar una trayectoria que lo convirtió en una referencia absoluta dentro de su país.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, cuántos años tiene y quién es Jalal Hassan?

Nombre completo: Jalal Hassan Hachem.

Fecha de nacimiento: 18 de mayo de 1991.

Lugar de nacimiento: Bagdad, Irak.

Edad actual: 35 años.

Altura: 1,84 metros.

Posición: Arquero.

Club actual: Al-Zawraa.

Capitanías: Capitán de Al-Zawraa y de la Selección de Irak.

Nacido en Bagdad, Hassan comenzó su carrera profesional en el Karbala local antes de convertirse en uno de los arqueros más reconocidos del fútbol iraquí. Desde joven llamó la atención por su personalidad fuerte y su capacidad para asumir responsabilidades.

Estadísticas y presente de Jalal Hassan

Partidos con la Selección de Irak: 101.

Debut internacional: 15 de julio de 2011 ante Uganda.

Partidos mundialistas: Mundial 2026 será su primera participación.

Club actual: Al-Zawraa.

Contrato vigente: Hasta junio de 2026.

Valor de mercado estimado: 250 mil euros.

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El arquero llega al Mundial como titular indiscutido y capitán del seleccionado dirigido por Graham Arnold. Durante las Eliminatorias y el repechaje fue una de las piezas más importantes del equipo, aportando experiencia en momentos decisivos.

La trayectoria de Jalal Hassan en clubes

Karbala (Irak) – 2009 a 2012: Debutó profesionalmente y dio sus primeros pasos en la máxima categoría del fútbol iraquí.

Erbil SC (Irak) – 2012 a 2014: Comenzó a ganar notoriedad nacional. Alcanzó dos finales consecutivas de la Copa AFC y se consolidó como una promesa del arco iraquí.

Amanat Bagdad (Irak) – 2014 a 2015: Tuvo continuidad en la capital y llegó con ritmo competitivo a la Copa Asiática 2015.

Al-Shorta (Irak) – 2015 a 2016: Defendió el arco de uno de los clubes más populares del país antes de buscar nuevos desafíos.

Naft Al-Wasat (Irak) – 2016 a 2017: Fue titular durante toda la temporada y recuperó protagonismo antes de su gran salto.

Al-Zawraa (Irak) – 2017 hasta la actualidad: Allí se encontó con la etapa más exitosa de su carrera. Ganó la Liga Premier iraquí, la Copa de Irak y la Supercopa nacional, además de convertirse en ídolo de la institución.

El camino de Jalal Hassan en la Selección de Irak

Debut absoluto: 2011 frente a Uganda.

Partidos internacionales: 101.

Capitán de la selección: Sí.

Copas Asiáticas disputadas: 2015, 2019 y 2023.

Título internacional: Copa del Golfo 2023.

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Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 2023, cuando lideró como capitán a la selección que conquistó la Copa del Golfo disputada en territorio iraquí. Aquel título puso fin a una sequía de 35 años sin levantar el trofeo y lo consolidó definitivamente como uno de los referentes de la historia reciente del país.

Títulos y premios de Jalal Hassan

Con Al-Zawraa

Liga Premier de Irak 2017/18.

Copa de Irak 2018/19.

Supercopa de Irak 2017.

Con la Selección de Irak

Copa del Golfo Pérsico 2023.

Distinciones individuales

Mejor Portero del Año de Irak 2021/22.

Mejor Portero del Año de Irak 2022/23.

Jugador del Año de Irak 2022.

Mejor Arquero de la Región del Golfo 2023 (Sky News Arabia).

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Vida personal: familia, gustos y momentos difíciles

Jalal Hassan se casó en 2019 y es padre de dos hijos, un niño y una niña. Fuera de las canchas mantiene un perfil relativamente bajo y suele destacar la importancia de su familia como sostén emocional durante su carrera.

Su ídolo bajo los tres palos es el legendario arquero italiano Gianluigi Buffon, mientras que su comida favorita es el masgouf, uno de los platos más tradicionales de Irak.

A los 35 años, el Mundial 2026 aparece como la recompensa definitiva para un arquero que pasó más de una década defendiendo el arco de su país y que ahora buscará escribir el capítulo más importante de su carrera.