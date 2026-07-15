El arquero del Everton suele pasar desapercibido en la conversación entre los mejores del mundo, pero es in

Inglaterra llega a la semifinal del Mundial 2026 con Harry Kane y Jude Bellingham como sus dos grandes figuras ofensivas. Sin embargo, en la otra punta de la cancha, Jordan Pickford se ha apoderado del arco de los Tres Leones.

Pickford acumula ya 90 partidos como internacional con la selección inglesa y es apenas uno de los tres futbolistas que quedan del equipo que llegó a semifinales del 2018, junto a John Stones y el propio Kane.

Nacido en Washington, Tyne and Wear, Inglaterra, Pickford es un arquero de 32 años, relativamente bajo para el puesto, con 1.85 metros de estatura. No obstante, lo compensa con su agilidad, reflejos, capacidad aérea, pegada y liderazgo. Es un arquero realmente completo, y que destaca por ser uno de los arqueros que mejores atajadas realizan temporada tras temporada en la Premier League.

Pickford, el arquero de Inglaterra en el Mundial. (Getty)

De los arqueros semifinalistas, Jordan Pickford es el que más atajadas registra en la presente Copa del Mundo, con 12 tapadas. No obstante, es también el que más goles recibió, con 6, igualado con Emiliano Martínez.

¿Dónde juega Jordan Pickford?

En la actualidad, Jordan Pickford es arquero del Everton FC en la Premier League inglesa, donde llegó en 2017 desde Sunderland. Lleva 358 partidos con el club de Liverpool y es el capitán del primer equipo.

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Datos de Jordan Pickford