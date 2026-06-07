La Araña, a los 26 años, jugará su segundo Mundial, otra vez con la camiseta número 9 de la Selección Argentina.

Julián Alvarez será nuevamente protagonista de un Mundial, aunque en esta segunda participación llega con un protagonismo mucho mayor al que tenía previo al arranque de Qatar 2022. Aquella vez llegó como suplente de Lautaro Martínez y terminó siendo decisivo para la Selección Argentina. Esta vez será el 9 titular e indiscutido del equipo de Lionel Scaloni.

Tras una temporada irregular con Atlético de Madrid, el delantero cordobés intentará desquitarse con la camiseta celeste y blanca. Desde que se fue de Manchester City en 2024 no volvió a ser campeón: fue finalista de la Copa del Rey recientemente, pero un penal fallado por él fue clave para la caída ante Real Sociedad.

Julián Alvarez, figura de Atlético de Madrid. (Foto: Getty)

Campeón de América, del Mundo y de la Finalíssima con Argentina, solo le quedó el sabor amargo en los Juegos Olímpicos de París. Este Mundial 2026 lo tiene en la marquesina de las principales figuras y habrá muchos ojos sobre él porque es posible que luego no vuelva a Atlético de Madrid: lo buscan Barcelona, PSG y Arsenal.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Julián Alvarez?

Fecha de nacimiento: 31 de enero de 2000.

31 de enero de 2000. Lugar de nacimiento: Calchín, provincia de Córdoba.

Calchín, provincia de Córdoba. Edad actual: 26 años.

26 años. Nombre de la madre: Mariana Campoli de Alvarez.

Mariana Campoli de Alvarez. Nombre del padre: Gustavo Alvarez.

Gustavo Alvarez. Hermanos: Rafael y Agustín Alvarez.

Julián Alvarez, de niño, en Atlético Calchín.

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Julián nació en Calchín, una localidad del Departamento de Río Segundo, al norte de Córdoba, donde viven alrededor de 3000 habitantes. Es el menor de tres hermanos varones, pero desde chiquito lo llevaban a jugar con ellos porque ya marcaba diferencia en los picados del pueblo.

Estadísticas y presente en Atlético de Madrid

Partidos jugados: 106.

106. Goles: 49.

49. Asistencias: 18.

18. Títulos: 0.

El camino de Julián Alvarez en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 3 de junio de 2021 – Argentina 1 Chile 1 (Eliminatorias Qatar 2022).

3 de junio de 2021 – Argentina 1 Chile 1 (Eliminatorias Qatar 2022). Títulos ganados con la Mayor: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024.

Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024. Partidos jugados: 51.

51. Goles marcados: 14.

14. Mundial anterior: Qatar 2022 (campeón).

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¿Qué rol tendrá en el esquema de Lionel Scaloni para el Mundial?

Apoyado en sus destacados rendimientos con La Albiceleste y potenciado por su presente en Europa, Julián Alvarez se ha ganado un lugar de privilegio dentro de la consideración de Lionel Scaloni. Si bien el DT de la Selección Argentina suele aplicar las rotaciones, La Araña es uno de los nombres propios más recurrentes en el 11 titular.

El hombre de Atlético de Madrid, dadas sus condiciones técnicas y su versatilidad para retroceder unos metros y asociarse con la generación de juego, puede compartir ataque tranquilamente con Lautaro Martínez, incluso hasta transformándose en socio de Lionel Messi. De todos modos, Scaloni no siempre apuesta por ambos artilleros a la vez.

Cotización, contrato y valor de mercado de Julián Alvarez

Cuánto vale: según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el delantero de Atlético de Madrid tiene actualmente un valor de mercado de 100 millones de euros, posicionándose así como el jugador más cotizado de la Selección Argentina.

según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el delantero de Atlético de Madrid tiene actualmente un valor de mercado de 100 millones de euros, posicionándose así como el jugador más cotizado de la Selección Argentina. Salario: en Atlético de Madrid y según lo expresado por el sitio web Capology, Julián Alvarez percibe, entre salario bruto y bonus, 15.630.000 euros por temporada. Paralelamente, tiene contrato vigente en el Colchonero hasta el 30 de junio de 2030.

en Atlético de Madrid y según lo expresado por el sitio web Capology, Julián Alvarez percibe, entre salario bruto y bonus, 15.630.000 euros por temporada. Paralelamente, tiene contrato vigente en el Colchonero hasta el 30 de junio de 2030. Cláusula de rescisión: actualmente, Julián Alvarez tiene una cláusula de salida de nada más ni nada menos que 500 millones de euros en Atlético de Madrid.

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Vida personal: familia, pareja e hijos de Julián

Julián Alvarez está en pareja con María Emilia Ferrero, profesora de educación física y exjugadora de hockey, también oriunda de Calchín, provincia de Córdoba. Se conocen desde que eran pequeños y, el 2 de enero de 2026, fueron padres de Amadeo, su primer hijo.

“Nos conocimos cuando teníamos 9 o 10 años. Ella venía a visitar a su abuelo en Calchín y teníamos el mismo grupo de amigos. Después, la vida nos llevó por caminos distintos, pero cuando volvía al pueblo nos cruzábamos”, supo narrar el propio Julián Alvarez en un documental que Manchester City supo hacer sobre él.

Julián Alvarez junto a su pareja e hijo. (Foto: Instagram Julián Alvarez)