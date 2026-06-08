Scaloni confirmó que Messi jugará ante Islandia y avisó cuál es el estado de los lesionados de cara al Mundial

Falta poco más de una semana para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, el plantel encabezado tácticamente por Lionel Scaloni cuenta con algunos nombres propios con diversos problemas físicos: Dibu Martínez, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Nico Paz y Julián Álvarez.

Ya descartado Leonardo Balerdi y a la espera de la designación de su reemplazante, Scaloni llevó algo de tranquilidad sobre el estado de los lesionados. En ese contexto, el estratega campeón del mundo en Qatar 2022 se mostró mucho más optimista que en su aparición anterior, deslizando que todos ellos podrán estar presentes en la cita más esperada.

Las cuotas mundial para Argentina se ajustan a medida que se conocen las alineaciones probables: seguimos los cambios en tiempo real para mantenerte informado.

“El viernes le quitan la férula del dedo al Dibu Martínez, así que veremos. Julián Álvarez está bien y esperamos que esté al ciento por ciento. Leandro Paredes estaría para sumarse en unos días”, comenzó exteriorizando Scaloni sobre tres jugadores realmente importantes que ya estuvieron presentes en la pasada Copa del Mundo.

“Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nico Paz están disponibles para mañana”, completó el entrenador de la Selección Argentina. De este modo, señaló que los otros tres jugadores implicados en la enfermería tendrán el alta de forma inminente y no habría problemas para que lleguen en condiciones, sin necesidad de ningún otro reemplazo.

Julián Álvarez sigue recuperándose. (Foto: Getty)

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Messi jugará ante Islandia

Por otra parte, Scaloni se refirió a la posibilidad de que Lionel Messi sume minutos en el amistoso de este martes contra Islandia, el último antes del inicio del Mundial. Así las cosas, el astro de Inter Miami verá acción contra los europeos después de haber descansado todo el juego del pasado sábado contra el combinado de Honduras.

“Messi va a jugar mañana. No sé cuántos minutos, lo hablaremos hoy en el entrenamiento”, señaló el entrenador argentino. Sin ningún tipo de dudas, una demostración fehaciente de que el fenómeno que se encamina hacia los 39 años de edad está en buen estado físico y con chances de ser titular en el debut frente a Argelia.

¿Cuándo se juega Argentina vs. Islandia?

El amistoso entre Argentina e Islandia se llevará a cabo este martes 9 de junio, desde las 22:00 horas del territorio nacional, con el Jordan-Hare Stadium de Alabama, Estados Unidos, como testigo y como escenario. Será la última prueba antes del inicio de la Copa del Mundo.

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Los partidos de Argentina en el Mundial

16/6 (22:00) – Argentina vs. Argelia (Kansas City)

22/6 (14:00) – Argentina vs. Austria (Dallas)

27/6 (23:00) – Argentina vs. Jordania (Dallas)

DATOS CLAVE

Lionel Messi jugará el amistoso contra Islandia tras descansar ante Honduras.

9 de junio a las 22:00 se disputará el amistoso Argentina contra Islandia.

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