Atento Scaloni: la precaución que toma Argelia de cara al debut ante la Selección Argentina en el Mundial 2026

El combinado del norte de África no quiere regalar nada antes los campeones del mundo y tomó una decisión extrema para evitar filtrar información.

Este jueves 11 de junio comenzará el Mundial 2026 y, en esta edición, 48 equipos de todos los rincones del planeta pelearán por el trofeo más prestigioso del fútbol. En la defensa del título conquistado en Qatar 2022, la Selección Argentina abrirá su camino ante su par de Argelia.

Luego del triunfo ante Honduras, los de Lionel Scaloni disputarán un nuevo y último amistoso este martes ante Islandia en Estados Unidos. Del otro lado, el combinado del norte de África también afronta la preparación para el duelo ante los campeones del mundo.

Ante Países Bajos, en su primera presentación, Argelia sorprendió con una victoria por la mínima con gol de Anis Hadj Moussa. Los dirigidos por el bosnio Vladimir Petkovic cerrarán su preparación ante Bolivia, con un detalle especial en la organización para evitar darle información a Scaloni.

¡AH BUENO, DEFINÍ COMO QUIERAS! Hadj Moussa enganchó y sacó un zurdazo fenomenal para el 1-0 de Argelia sobre Países Bajos en un amistoso internacional antes del Mundial. ¡GOLAZO!



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El duelo de este miércoles ante la Verde en Kansas no tendrá transmisión de televisión y se jugará a puertas cerradas, tal como adelantó DSports en las últimas horas. Esta decisión de Argelia tiene un motivo muy simple y tiene que ver con el choque ante Argentina.

Al jugar en esta modalidad, sin público en las tribunas ni del otro lado de la pantalla, los africanos intentarán evitar que se conozca la formación titular que utilizarán también en el debut y su manera de pararse en el campo.

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El fixture de Argentina en el Mundial 2026

Martes 16/6 – 22.00 – Argentina vs. Argelia

Lunes 22/6 – 14.00 – Argentina vs. Austria

Sábado 27/6 – 23.00 – Argentina vs. Jordania

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