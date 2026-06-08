A días de su salida de Boca, Claudio Úbeda sorprendió al no descartar un posible llamado de River en el futuro

Luego de heredar el puesto de Miguel Ángel Russo, Sifón analizó su ciclo al frente del Xeneize y ya piensa en su futuro como entrenador.

Boca Juniors está listo para un nuevo capítulo. Juan Román Riquelme decidió que Rodolfo Arruabarrena se convierta en el nuevo entrenador del equipo luego de la predecible salida de Claudio Úbeda. Sin títulos y una escandalosa eliminación por Copa Libertadores, Sifón dejó el cargo en el Xeneize.

El entrenador, que llegó como asistente de Miguel Ángel Russo y se quedó con el puesto tras su fallecimiento, dialogó con el Youtuber Ezzequiel e hizo un balance sobre su ciclo al frente del combinado azul y oro. En un ‘verdadero o falso’ soltó algunas frases polémicas para los hinchas de Boca.

Principalmente, Sifón dio a entender que se merecía continuar en el puesto a pesar de haber sido eliminado en la fase de grupos del certamen internacional y en los octavos de final del Torneo Apertura. Pero lo más controversial llegó después.

A Úbeda le preguntaron si consideraría un ofrecimiento de River para el futuro y, lejos de descartar pasar al Millonario tras su paso por el Xeneize, dejó la puerta abierta para los de Núñez: “No lo sé”.

Claudio Úbeda, exentrenador de Boca.

En la misma línea con su pedido de continuidad, el exinterino de Racing valoró su etapa como DT de Boca y respondió sobre si siente que está infravalorado el rendimiento de su equipo: “Si me rijo por la opinión mediática sería verdadero”.

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Los números de Claudio Úbeda al frente de Boca

Desde que asumió en Boca por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, fueron 32 los partidos que dirigió Claudio Úbeda, quien obtuvo 17 triunfos, 7 empates y ocho caídas.

Las eliminaciones en el Torneo Apertura, a manos de Huracán en los octavos de final, como así también en la fase de grupos de la Copa Libertadores, generaron más de una crítica por parte de los hinchas, quienes le piden la salida.

Datos clave

Rodolfo Arruabarrena es el nuevo DT de Boca tras la salida de Claudio Úbeda.

es el nuevo DT de Boca tras la salida de Claudio Úbeda. 32 partidos dirigió Claudio Úbeda en Boca: 17 triunfos, 7 empates y 8 caídas.

dirigió Claudio Úbeda en Boca: 17 triunfos, 7 empates y 8 caídas. River Plate no fue descartado por Claudio Úbeda ante una posible oferta a futuro.