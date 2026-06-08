Mientras busca ponerse a punto con la Selección Argentina, el defensor aparece en el radar de uno de los grandes de Inglaterra y su salida de Tottenham comienza a tomar fuerza.

Si bien Cristian Romero tiene la cabeza puesta en recuperarse completamente de su lesión de rodilla para llegar con ritmo al Mundial con la Selección Argentina, no deja de ponerle un ojo encima al mercado de pases. Es que mientras pone a punto, el teléfono del Cuti no deja de sonar con llamadas desde Inglaterra, pero no precisamente del Tottenham.

En las últimas horas se abrió la posibilidad de que el defensor pueda seguir ligado a la Premier League, aunque lejos de los Spurs. Esto se debe a que, según pudo saber Bolavip, el Manchester United comenzó a avanzar con mayor fuerza por el zaguero argentino y analiza seriamente acelerar por su contratación para tenerlo después de la Copa del Mundo.

La intención del conjunto de Old Trafford es reforzar de manera agresiva su plantel para la próxima temporada, especialmente pensando en su regreso a la Champions League. Dentro de esa reconstrucción, la dirigencia considera prioritario incorporar un líder defensivo con experiencia en la liga inglesa, personalidad y jerarquía internacional. Y ahí aparece el nombre de Romero como uno de los grandes objetivos.

Cuti Romero se encuentra en la mira del Uited (Getty Images).

Su salida de Tottenham, la traba más grande

De todas maneras, su salida de Tottenham no sería una operación sencilla. Romero sigue siendo una pieza central dentro del equipo londinense y su venta implicaría desprenderse de uno de los futbolistas más importantes del plantel, especialmente después de una temporada muy compleja en la que los Spurs pelearon hasta el final por evitar el descenso.

Sin embargo, el contexto parece alimentar cada vez más la posibilidad de una partida. Desde el mercado anterior ya existieron sondeos importantes por el defensor argentino -Atlético de Madrid estuvo muy cerca de incorporarlo- y el escenario deportivo que atraviesa Tottenham terminó profundizando ciertas dudas sobre su continuidad: los constantes cambios de entrenador, la irregularidad futbolística y una relación tensa con parte de la dirigencia generaron un desgaste que podría desembocar en la partida del Cuti.

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En ese contexto, Manchester United aparece como uno de los destinos más fuertes y seductores para el defensor. Incluso, de concretarse la operación, podría darse una dupla completamente argentina en la zaga central junto a Lisandro Martínez, otro de los pilares defensivos de la Scaloneta. Igualmente, el foco del Cuti sigue estando en la Selección y en terminar de dejar atrás definitivamente sus molestias físicas.

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