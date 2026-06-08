Lo apodan Aquaman y sorprendió a Thierry Henry en un eufórico festejo: Cecilio Waterman, referente de Panamá en el Mundial 2026

A los 35 años, el delantero disputará por primera vez la cita mundialista a un año de su momento más viral.

Por segunda ocasión en su historia, la Selección de Panamá se presentará en la Copa del Mundo. Tras Rusia 2018, el combinado centroamericano intentará conseguir resultados históricos en un renovado formato del evento que paraliza a los futboleros alrededor del planeta.

Dentro del plantel comandado por Thomas Christiansen se destaca la presencia del experimentado Cecilio Waterman. Apodado Aquaman por la traducción de su nombre a “hombre agua”, el delantero quiere ser el superhéroe de su país en su debut en la cita a los 35 años.

Si bien Waterman supo posicionarse a través de sus goles, su apellido dio la vuelta al mundo en 2025 por un efusivo y recordado festejo en la Liga de Naciones de la Concacaf. Su gol significó la clasificación de Panamá a la gran final, nada menos que ante el local, Estados Unidos.

¡Cecilio Waterman la manda al fondo de la red! 🇵🇦💥 pic.twitter.com/8Sh68sLuBE — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) March 21, 2025

El atacante corrió hacia la mesa de transmisión de CBS Sports, donde se encontraba nada menos que Thierry Henry. “Tú eres mi ídolo”, le gritó Waterman, extasiado por el gol que acababa de hacer, antes de fundirse en un potente abrazo con el exjugador de Arsenal, Monaco, Barcelona y Juventus, sorprendido por la celebración.

THE MOMENT OF A LIFETIME FOR @FEPAFUT's CECILIO WATERMAN ❤️ pic.twitter.com/N87TvqZZhv — Golazo America (@GolazoAmerica) March 21, 2025

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Waterman, un experimentado del fútbol sudamericano

Aunque inició su carrera como profesional en el Sporting San Miguelito de Panamá y tuvo un paso por Venados, en México, la mayor parte de su trabajo se dio en el fútbol sudamericano. Uruguay, Perú y Chile fueron las ligas en las que logró asentarse.

El atacante tuvo un largo ciclo por Fénix y, posteriormente, vistió las camisetas de Defensor Sporting y Plaza Colonia en el Río de la Plata. En Perú tuvo un breve y destacado paso por Alianza Lima, aunque fue en Chile donde encontró la mayor estabilidad.

Cecilio Waterman ante Brasil. (Foto: Getty)

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Con ciclos previos por Everton y Cobresal, consiguió el primer título de su carrera en Coquimbo Unido en 2025 al ganar la Primera División. Actualmente representa a Universidad de Concepción en lo que es su segunda etapa en el club.

Panamá busca una participación histórica

Luego del debut en Rusia 2018, con eliminación en fase de grupos y cero puntos, Panamá está listo para levantar la vara. Los de Thomas Christiansen aspiran a sumar por primera vez en un Mundial, pero sueñan con avanzar, al menos, hasta los 16avos de final.

Para cumplir el gran objetivo, Panamá deberá sortear uno de los grupos más complicados de esta edición. Participará en el Grupo L con Inglaterra, Croacia y Ghana como sus rivales a vencer.

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