Quién es Rayan Aït-Nouri: perfil, estadísticas, trayectoria y vida personal del defensor de Argelia

El "puñal" por la izquierda, a sus 25 años, disputará su primer Mundial portando la emblemática número 3 de la Selección de Argelia.

Rayan Aït-Nouri será parte del Mundial 2026 con la Selección de Argelia, en lo que simbolizará la consolidación de un talento que eligió defender los colores de sus raíces.

Sus impresionantes campañas en la Premier League inglesa, primero en Wolverhampton y ahora consolidado como una pieza clave en el esquema del Manchester City, le bastaron para ser el dueño absoluto de la banda izquierda en la nómina de los “Zorros del Desierto”.

No es de extrañar que las esperanzas de su país y de todo el continente africano estén puestas en su rendimiento. Su velocidad endiablada, su capacidad técnica para el regate y su precisión en los centros lo catapultan a ser una de las principales armas ofensivas y un cerrojo defensivo para el equipo dirigido por Vladimir Petković en Norteamérica.

El nacido en Montreuil, Francia, que actualmente tiene 25 años, jugará su primera Copa del Mundo. Tras años de formación en el fútbol francés y un salto de calidad en Inglaterra, llega en su madurez futbolística buscando llevar a Argelia a lo más alto en la cita ecuménica.

Rayan Ait Nouri en Argelia (Getty)

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Rayan Aït-Nouri?

Fecha de nacimiento: 6 de junio de 2001.

6 de junio de 2001. Lugar de nacimiento: Montreuil, Francia.

Montreuil, Francia. Edad actual: 25.

25. Nacionalidad: argelina (por ascendencia) y francesa (por nacimiento).

argelina (por ascendencia) y francesa (por nacimiento). Nombre de la madre: Fatma.

Fatma. Nombre del padre: Farid.

Publicidad

Rayan nació y se crio en Montreuil, en la periferia de París. Desde muy pequeño demostró su pasión y talento para el fútbol. Comenzó su formación en clubes locales como el AS Val de Fontenay y el Paris FC, antes de integrarse a la academia del Angers SCO en 2016. Su ascenso fue meteórico, debutando profesionalmente en la Ligue 1 con solo 17 años.

Su calidad no pasó desapercibida y en 2020 dio el salto a la Premier League con el Wolverhampton Wanderers, donde tras una cesión inicial, se convirtió en una figura indiscutible, acumulando más de 150 partidos. Su rendimiento excepcional motivó su traspaso multimillonario al Manchester City en junio de 2025, donde se ha coronado campeón de liga.

Estadísticas y presente en Manchester City (Temporada 2025/26)

Partidos jugados: 28

28 Goles: 0

0 Asistencias: 0

0 Títulos: 2 -FA Cup y Carabao Cup-.

Publicidad

Nota: Las estadísticas corresponden a su desempeño en el club inglés durante la temporada previa a la Copa del Mundo, incluyendo Premier League, FA Cup, Carabao Cup y UEFA Champions League.

El camino de Rayan Aït-Nouri en la Selección de Argelia

Fecha de debut absoluto: 23 de marzo de 2023 – Argelia 2 Níger 1 (Clasificación a la Copa Africana de Naciones, con 21 años).

23 de marzo de 2023 – Argelia 2 Níger 1 (Clasificación a la Copa Africana de Naciones, con 21 años). Títulos ganados con la Mayor: 0

0 Partidos jugados: 29

29 Goles marcados: 0

0 Mundial anterior: No participó (Argelia no clasificó).

¿Qué rol tendrá en el esquema de Vladimir Petković para el Mundial?

Rayan Aït-Nouri partirá, sin lugar a dudas, como titular y el dueño absoluto del lateral o carril izquierdo en el equipo ideal de Vladimir Petković para el Mundial 2026. Es la principal carta ofensiva por la banda de los “Zorros del Desierto”. Su rol excede el de un simple defensor; es un lateral con “alma de extremo”, fundamental en la salida de balón, en la creación de juego por fuera y en el desborde para generar centros precisos a los delanteros.

Publicidad

De hecho, su rendimiento bajo la dirección de Pep Guardiola, adaptándose a un sistema tan táctico, ha potenciado su inteligencia de juego y su disciplina defensiva, convirtiéndolo en un jugador total. Tras años de espera, Rayan llega a Norteamérica como una de las máximas esperanzas de Argelia para ser la revelación del torneo.

Cotización, contrato y valor de mercado de Rayan Aït-Nouri