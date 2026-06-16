¿Cómo clasificó Argelia al Mundial 2026? Así llega el rival de Argentina en el Grupo J

El combinado argelino vuelve a la gran cita tras 12 años de ausencia y arrancará, nada menos, que ante el campeón defensor.

La espera terminó. La Selección Argentina debuta este martes en el Mundial 2026 y comienza el sueño del bicampeonato. Para el partido inicial, los dirigidos por Lionel Scaloni chocarán ante Argelia, un duro rival en el Arrowhead Stadium en Kansas City.

El elenco del norte de África afrontará su quinta participación en la máxima cita de la FIFA. Su última actuación había sido en Brasil 2014, cuando consiguieron avanzar hasta los octavos de final, su mejor resultado en el evento.

Argelia, dirigida por el bosnio Vladimir Petković, cuenta en su equipo con figuras de la talla de Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Nabil Bentaleb (Lille), Houssem Aouar (Al-Ittihad) y Riyad Mahrez (Al-Ahli), entre otros. Este equipo se afianzó como una de las potencias del continente africano.

Petković, entrenador de Argelia. (Foto: Getty)

En octubre de 2025, Argelia conquistó la clasifiación para el Mundial 2026 tras dominar el Grupo G. Por su Ranking FIFA, actualmente en el 28° puesto, los de Petković ocuparon un lugar en el primer bombo, por lo que pudieron evitar a otros equipos fuertes del continente en la clasificación.

El camino de Argelia hacia el Mundial 2026

El conjunto argelino finalizó su participación en el Grupo G como único líder ante sus 5 contrincantes: Uganda, Mozambique, Guinea, Botsuana y Somalia. Con 25 unidades, 7 más que su perseguidor más cercano, abrochó su clasificación con una fecha de anticipación. Fueron 8 victorias, 1 empate y apenas 1 derrota en las Eliminatorias de la CAF.

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El plantel de Argelia en el Mundial 2026

ARQUEROS : Luca Zidane (Granada), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Stade Nyonnais) y Abdelatif Ramdane (CS Constantine).

: Luca Zidane (Granada), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Stade Nyonnais) y Abdelatif Ramdane (CS Constantine). DEFENSORES : Rafik Belghali (Hellas Verona), Samir Chergui (Red Star), Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Jaouen Hadjam (Young Boys), Aïssa Mandi (Lille), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Zineddine Belaïd (JS Kabylie), Achref Abada (USM Alger) y Mohamed Amine Tougai (ES Tunis).

: Rafik Belghali (Hellas Verona), Samir Chergui (Red Star), Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Jaouen Hadjam (Young Boys), Aïssa Mandi (Lille), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Zineddine Belaïd (JS Kabylie), Achref Abada (USM Alger) y Mohamed Amine Tougai (ES Tunis). VOLANTES : Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Niza), Houssem Aouar (Al-Ittihad), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yacine Titraoui (Charleroi) y Ramiz Zerrouki (Twente).

: Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Niza), Houssem Aouar (Al-Ittihad), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yacine Titraoui (Charleroi) y Ramiz Zerrouki (Twente). DELANTEROS : Mohamed Amoura (Wolfsburg), Nadhir Benbouali (Gyor), Adil Boulbina (Al-Duhail), Farès Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marsella), Anis Hadj Moussa (Feyenoord) y Riyad Mahrez (Al-Ahli).

: Mohamed Amoura (Wolfsburg), Nadhir Benbouali (Gyor), Adil Boulbina (Al-Duhail), Farès Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marsella), Anis Hadj Moussa (Feyenoord) y Riyad Mahrez (Al-Ahli). DT: Vladimir Petković

Datos clave

Argentina y Argelia: juegan este martes en el Arrowhead Stadium por el Grupo J.

juegan este martes en el Arrowhead Stadium por el Grupo J. 25 puntos: sumó Argelia para ganar el Grupo G de las Eliminatorias africanas.

sumó Argelia para ganar el Grupo G de las Eliminatorias africanas. Vladimir Petković: dirige a Argelia en su regreso mundialista luego de 12 años.