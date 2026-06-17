Reclamo viral en México: pidieron tarjeta roja para Messi por una falta ante Argelia en el Mundial 2026

Lionel Messi entregó una nueva exhibición para la historia con la camiseta de la Selección Argentina. En el debut por la fase de grupos del Mundial 2026, los campeones del mundo triunfaron por un holgado 3-0 ante su par de Argelia en el Arrowhead de Kansas City.
El astro se lució una vez más. Abrió el camino hacia la victoria con un remate desde larga distancia en el primer tiempo. Después del descanso, aportó dos gritos más para darle a su equipo los primeros tres puntos en el torneo.
Mientras todo era alegría en Argentina, en México los hinchas, medios y periodistas, como Álvaro Morales, reclamaban por una jugada del primer tiempo. Con 1-0 en el marcador, Messi presionó desde atrás a Aissa Mandi y le cometió falta.
RASPA EL CAPITÁN: Messi fue con todo a presionar la salida de Argelia y cometió falta.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026
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El reclamo desde el país anfitrión de esta cita mundialista es que Szymon Marciniak y el VAR debieron haberle mostrado la tarjeta roja al delantero de Inter Miami. Así, quisieron empañar otro partido histórico del que ahora es el máximo goleador de los Mundiales.
Los reclamos desde México por la falta de Messi
El hat-trick de Messi ante Argelia que lo pone como el máximo goleador de la historia de los Mundiales
Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial 2026
- Fecha 2 – Lunes 22 de junio – 14hs – Argentina vs. Austria
- Fecha 3 – Sábado 27 de junio – 23hs – Argentina vs. Jordania
Datos clave
- Lionel Messi marcó un triplete y es máximo goleador histórico de los Mundiales.
- Argentina venció 3-0 a Argelia en el Arrowhead Stadium por el Mundial 2026.
- México reclamó tarjeta roja por una falta sobre Aissa Mandi en el primer tiempo.