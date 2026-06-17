Reclamo viral en México: pidieron tarjeta roja para Messi por una falta ante Argelia en el Mundial 2026

La Pulga se lució con un triplete y se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales. Sin embargo, en uno de los países anfitriones pusieron la lupa en otro detalle.

Lionel Messi entregó una nueva exhibición para la historia con la camiseta de la Selección Argentina. En el debut por la fase de grupos del Mundial 2026, los campeones del mundo triunfaron por un holgado 3-0 ante su par de Argelia en el Arrowhead de Kansas City.

El astro se lució una vez más. Abrió el camino hacia la victoria con un remate desde larga distancia en el primer tiempo. Después del descanso, aportó dos gritos más para darle a su equipo los primeros tres puntos en el torneo.

Mientras todo era alegría en Argentina, en México los hinchas, medios y periodistas, como Álvaro Morales, reclamaban por una jugada del primer tiempo. Con 1-0 en el marcador, Messi presionó desde atrás a Aissa Mandi y le cometió falta.

RASPA EL CAPITÁN: Messi fue con todo a presionar la salida de Argelia y cometió falta.



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El reclamo desde el país anfitrión de esta cita mundialista es que Szymon Marciniak y el VAR debieron haberle mostrado la tarjeta roja al delantero de Inter Miami. Así, quisieron empañar otro partido histórico del que ahora es el máximo goleador de los Mundiales.

Los reclamos desde México por la falta de Messi

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Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial 2026

Fecha 2 – Lunes 22 de junio – 14hs – Argentina vs. Austria

Fecha 3 – Sábado 27 de junio – 23hs – Argentina vs. Jordania

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