El hat-trick de Messi ante Argelia que lo pone como el máximo goleador de la historia de los Mundiales

Leo llegó a su 16° tanto en Copas del Mundo e igualó a Miroslav Klose. HIstórico.

En el marco de la primera fecha del grupo J del Mundial 2026, la Selección Argentina y su par de Argelia se están midiendo en el Arrowhead Stadium de Kansas City en el estreno mundialista de ambas selecciones.

Luego de unos minutos iniciales con un gol anulado por lado y un golazo de Lionel Messi que abrió la cuenta para la Albiceleste, llegó su hat-trick con un gol de delantero de área.

¡GOOOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Leo Messi aparece por duplicado y mete el segundo de la noche🐐



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El 10 aprovechó un rebote de Luca Zidane ante un remate de Mac Allister para empujar con su pierna derecha el segundo tanto a la Selección Argentina y a su colección personal en el partido.

Apenas unos minutos después, llegó su tercer gol en la noche y, más allá de llevarse una pelota más a su casa, llegó el mérito final: Messi alcanzó a Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 16 tantos.

¡HAT-TRICK DE MESSI! 🇦🇷 Goleada de Argentina, alcanza a Klose como máximo goleador y tenés que cerrar el estadio 🐐



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En la carrera hacia la cima de los goleadores mundialistas, Messi ya llegó al récord máximo. Kylian Mbappé, con su doblete esta tarde, ocupa junto a Gerd Müller el tercer puesto con 14 tantos, Ronaldo Nazário aparece segundo con 15 y Miroslav Klose sigue liderando la clasificación con 16, aunque ya no en soledad, ya que lo alcanzó Leo Messi. A sus 38 años, Leo fue por el récord que le faltaba en las Copas del Mundo. Histórico.

Los máximos goleadores en la historia de los Mundiales

Posición Jugador Selección Goles Partidos Promedio 1 Miroslav Klose Alemania 16 24 0.67 1 Lionel Messi Argentina 16 27 0.59 2 Ronaldo Nazário Brasil 15 19 0.79 4 Kylian Mbappé Francia 14 15 0.93 4 Gerd Müller Alemania 14 13 1.08 6 Just Fontaine Francia 13 6 2.17 7 Pelé Brasil 12 14 0.86 8 Sándor Kocsis Hungría 11 5 2.20 8 Jürgen Klinsmann Alemania 11 17 0.65 10 Helmut Rahn Alemania 10 10 1.00 10 Gary Lineker Inglaterra 10 12 0.83 10 Gabriel Batistuta Argentina 10 12 0.83 10 Teófilo Cubillas Perú 10 13 0.77 10 Thomas Müller Alemania 10 19 0.53 10 Grzegorz Lato Polonia 10 20 0.50

Dónde ver Argentina – Argelia

Con Lionel Messi como titular, la Albiceleste comienza su participación enla Copa del Mundo 2026, en la que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022. Disney+, TV Pública, TyC Sports, Paramount+ y DSports transmitirán este primer compromiso de los de Lionel Scaloni.

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El fixture de Argentina en el Mundial

La tabla de posiciones del grupo de Argentina en el Mundial