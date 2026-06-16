El hat-trick de Messi ante Argelia que lo pone como el máximo goleador de la historia de los Mundiales

En el marco de la primera fecha del grupo J del Mundial 2026, la Selección Argentina y su par de Argelia se están midiendo en el Arrowhead Stadium de Kansas City en el estreno mundialista de ambas selecciones.
Luego de unos minutos iniciales con un gol anulado por lado y un golazo de Lionel Messi que abrió la cuenta para la Albiceleste, llegó su hat-trick con un gol de delantero de área.
¡GOOOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Leo Messi aparece por duplicado y mete el segundo de la noche🐐— telefe (@telefe) June 17, 2026
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El 10 aprovechó un rebote de Luca Zidane ante un remate de Mac Allister para empujar con su pierna derecha el segundo tanto a la Selección Argentina y a su colección personal en el partido.
Apenas unos minutos después, llegó su tercer gol en la noche y, más allá de llevarse una pelota más a su casa, llegó el mérito final: Messi alcanzó a Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 16 tantos.
¡HAT-TRICK DE MESSI! 🇦🇷 Goleada de Argentina, alcanza a Klose como máximo goleador y tenés que cerrar el estadio 🐐— telefe (@telefe) June 17, 2026
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En la carrera hacia la cima de los goleadores mundialistas, Messi ya llegó al récord máximo. Kylian Mbappé, con su doblete esta tarde, ocupa junto a Gerd Müller el tercer puesto con 14 tantos, Ronaldo Nazário aparece segundo con 15 y Miroslav Klose sigue liderando la clasificación con 16, aunque ya no en soledad, ya que lo alcanzó Leo Messi. A sus 38 años, Leo fue por el récord que le faltaba en las Copas del Mundo. Histórico.
Los máximos goleadores en la historia de los Mundiales
|Posición
|Jugador
|Selección
|Goles
|Partidos
|Promedio
|1
|Miroslav Klose
|Alemania
|16
|24
|0.67
|1
|Lionel Messi
|Argentina
|16
|27
|0.59
|2
|Ronaldo Nazário
|Brasil
|15
|19
|0.79
|4
|Kylian Mbappé
|Francia
|14
|15
|0.93
|4
|Gerd Müller
|Alemania
|14
|13
|1.08
|6
|Just Fontaine
|Francia
|13
|6
|2.17
|7
|Pelé
|Brasil
|12
|14
|0.86
|8
|Sándor Kocsis
|Hungría
|11
|5
|2.20
|8
|Jürgen Klinsmann
|Alemania
|11
|17
|0.65
|10
|Helmut Rahn
|Alemania
|10
|10
|1.00
|10
|Gary Lineker
|Inglaterra
|10
|12
|0.83
|10
|Gabriel Batistuta
|Argentina
|10
|12
|0.83
|10
|Teófilo Cubillas
|Perú
|10
|13
|0.77
|10
|Thomas Müller
|Alemania
|10
|19
|0.53
|10
|Grzegorz Lato
|Polonia
|10
|20
|0.50
Dónde ver Argentina – Argelia
Con Lionel Messi como titular, la Albiceleste comienza su participación enla Copa del Mundo 2026, en la que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022. Disney+, TV Pública, TyC Sports, Paramount+ y DSports transmitirán este primer compromiso de los de Lionel Scaloni.