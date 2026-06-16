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Mundial 2026

El hat-trick de Messi ante Argelia que lo pone como el máximo goleador de la historia de los Mundiales

Leo llegó a su 16° tanto en Copas del Mundo e igualó a Miroslav Klose. HIstórico.

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En el marco de la primera fecha del grupo J del Mundial 2026, la Selección Argentina y su par de Argelia se están midiendo en el Arrowhead Stadium de Kansas City en el estreno mundialista de ambas selecciones.

Luego de unos minutos iniciales con un gol anulado por lado y un golazo de Lionel Messi que abrió la cuenta para la Albiceleste, llegó su hat-trick con un gol de delantero de área.

El 10 aprovechó un rebote de Luca Zidane ante un remate de Mac Allister para empujar con su pierna derecha el segundo tanto a la Selección Argentina y a su colección personal en el partido.

Apenas unos minutos después, llegó su tercer gol en la noche y, más allá de llevarse una pelota más a su casa, llegó el mérito final: Messi alcanzó a Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 16 tantos.

En la carrera hacia la cima de los goleadores mundialistas, Messi ya llegó al récord máximo. Kylian Mbappé, con su doblete esta tarde, ocupa junto a Gerd Müller el tercer puesto con 14 tantos, Ronaldo Nazário aparece segundo con 15 y Miroslav Klose sigue liderando la clasificación con 16, aunque ya no en soledad, ya que lo alcanzó Leo Messi. A sus 38 años, Leo fue por el récord que le faltaba en las Copas del Mundo. Histórico.

Los máximos goleadores en la historia de los Mundiales

PosiciónJugadorSelecciónGolesPartidosPromedio
1Miroslav KloseAlemania16240.67
1Lionel MessiArgentina16270.59
2Ronaldo NazárioBrasil15190.79
4Kylian MbappéFrancia14150.93
4Gerd MüllerAlemania14131.08
6Just FontaineFrancia1362.17
7PeléBrasil12140.86
8Sándor KocsisHungría1152.20
8Jürgen KlinsmannAlemania11170.65
10Helmut RahnAlemania10101.00
10Gary LinekerInglaterra10120.83
10Gabriel BatistutaArgentina10120.83
10Teófilo CubillasPerú10130.77
10Thomas MüllerAlemania10190.53
10Grzegorz LatoPolonia10200.50

Dónde ver Argentina – Argelia

Con Lionel Messi como titular, la Albiceleste comienza su participación enla Copa del Mundo 2026, en la que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022. Disney+, TV Pública, TyC Sports, Paramount+ y DSports transmitirán este primer compromiso de los de Lionel Scaloni.

El fixture de Argentina en el Mundial

La tabla de posiciones del grupo de Argentina en el Mundial

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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