Regla de Penales: ¿Cuánto se puede mover el arquero antes del remate según FIFA?

Las estrictas reglas para los arqueros en los penales que regirán en el Mundial 2026.

La Regla 14 del reglamento FIFA establece restricciones precisas sobre el movimiento del arquero durante la ejecución de un penal. A partir de cambios significativos implementados desde julio de 2022 y actualizados en la temporada 2023/24, el arquero tiene limitaciones estrictas en cuanto a su posicionamiento y conducta ante el lanzador. En este artículo analizamos qué dice exactamente el reglamento internacional sobre este tema.

Posición obligatoria del arquero en el penal

El arquero deberá permanecer sobre su propia línea del arco, entre los dos palos y frente al pateador del penal hasta el golpeo de la pelota. Esta es la regla fundamental que rige la posición inicial del arquero. En el momento del tiro, el arquero deberá tener al menos parte de un pie en contacto directo con la línea del arco, sobre esta o por detrás de esta.

La aclaración sobre la posibilidad de tener un pie por detrás de la línea es importante, ya que no se le sancionará por tener un pie por detrás de la línea en el momento en que se ejecute el tiro. Esto marca una diferencia respecto a regulaciones anteriores, donde tal posición podía interpretarse como infracción.

El arquero debe estar con un pie tocando la línea en todo momento. (Getty)

Cambios reglamentarios desde 2022: La regla “Dibu Martínez”

El International Board (IFAB), la entidad de la FIFA que establece las variantes reglamentarias, dispuso los cambios que entraron en vigencia desde el sábado 1° de julio de 2022 en la Regla 14, que establece qué es lo que pueden hacer los arqueros durante la ejecución de un penal. El origen de estos cambios está directamente relacionado con el comportamiento de arqueros en competiciones internacionales.

El australiano Andrew Redmayne es la verdadera razón por la que cambiaron las reglas para los arqueros en los penales. (Getty)

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La regla apuntaba principalmente a otro arquero: Andrew Redmayne, el arquero de la selección de Australia, que realizaba todo tipo de movimientos y “bailes” sobre la línea., Estos comportamientos inspiraron a la IFAB a establecer normas más restrictivas sobre la conducta del portero. Aunque más polémicas y trascendentes fueron las actuaciones de Dibu Martínez, dado el escenario en el que tuvieron lugar.

Prohibiciones y conducta permitida del arquero

El arquero no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del penal. Por ejemplo, no retrasará la ejecución del penal ni tocará los palos, el travesaño o la red del arco. Estos comportamientos están explícitamente prohibidos en el reglamento vigente.

Las distracciones al pateador no están permitidas. (Getty)

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Las acciones disciplinarias contra el arquero varían según su grado de infracción. Si la infracción del arquero conllevara a la repetición del tiro penal, se advertirá al arquero si se trata de la primera infracción del partido, y se le amonestará en caso de reincidencia.

Libertad de movimiento del arquero: cambios recientes

Este cambio busca una mayor libertad de movimiento a los arqueros, que ya no deben mantener la totalidad o parte de ambos pies en contacto con la línea de meta durante la ejecución de un penal, solo un pie. Además este puede estar en contacto con la línea o sobre ella.

Sin embargo, con esta mayor libertad viene una mayor responsabilidad. Pese a gozar de una mayor libertad, ahora se les exige que respeten la regla, y los miembros del equipo arbitral deben garantizar la repetición del penal si el arquero se adelanta de que el balón esté en juego y consigue desviarlo.

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Excepciones en las tandas de penales

Existe un trato especial en las tandas de penales, particularmente en competiciones que utilizan VAR, como es el caso del Mundial 2026. Cuando un arquero comete una infracción que no tiene influencia en el lanzamiento y este no acaba en gol, ya no sería penalizado.

Así, si la pelota no entra porque se queda corto, se va afuera o impacta en palos o travesaño y la ilegalidad del guardameta no ha tenido nada que ver con ello, el penal no se repetirá.

Solo hay una excepción y se trata de las tandas de penales. Ya en el pasado se aplicó esta excepcionalidad a toda competición que lo solicite donde se use el VAR, pero se aplica a la tanda de penales, no a los lanzamientos de penal efectuados durante el tiempo reglamentario.

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Movimiento permitido según el reglamento actual

Resumiendo las normas en vigor, ,el arquero no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del penal, por ejemplo, no retrasará la ejecución del penal ni tocará los palos, el travesaño o la red del arco. El arquero puede desplazarse lateralmente siempre que mantenga al menos un pie en contacto con la línea de meta.

En síntesis, el movimiento del arquero antes del remate está permitido dentro de límites muy específicos: debe permanecer entre los palos, tener al menos un pie en la línea de meta en el momento de la ejecución, y no realizar gestos que busquen distraer al lanzador. Estos cambios reflejan el compromiso de la FIFA por mantener la equidad competitiva en uno de los momentos más cruciales del fútbol moderno.