Revelaron que Courtois le mandó un mensaje privado a Orlando Gill: “Otro nivel”

Al joven arquero de San Lorenzo lo sorprendió la reacción del de Real Madrid, para muchos el mejor del mundo en el puesto.

Orlando Gill tuvo una actuación clave para que la Selección de Paraguay lograra sacar boleto a los octavos de final del Mundial 2026 dejando en el camino nada menos que Alemania. El joven arquero de San Lorenzo tuvo intervenciones clave a lo largo de los 120 minutos de juego reglamentarios y tapó dos penales en la definición.

Esa actuación le valió el reconocimiento internacional, no solo de parte de Manuel Neuer, que lo felicitó en pleno terreno de juego, sino también de otras figuras tanto entre los futbolistas que participan del certamen como entres quienes se desempeñan como analistas.

Fue su pareja Melissa Ávalos quien se encargó de revelar en diálogo con Rock and Pop de Paraguay cuál de todos esos mensajes fue el más significativo para Gill. “Fueron varias felicitaciones, pero el más importante fue (Thibaut) Courtois. Fue un mensaje privado. Yo le dije que era un privilegio que se haya tomado el tiempo de escribirle”, contó.

Los periodistas que estaban entrevistándola no tardaron en reaccionar a esa actitud del que para muchos es el mejor arquero del mundo, quien también logró clasificar con la Selección de Bélgica a los octavos de final del Mundial, tras dar vuelta en tiempo extra un partido que habían comenzado perdiendo 2-0 ante Senegal.

🇧🇪Courtois felicitó a Gill tras su gran actuación en los penales ante #Alemania



🗣️"Le escribió al privado a felicitarlo. Es un privilegio que se haya tomado el tiempo", Melissa Ávalos, esposa de Orlando Gill🇵🇾#LaGranJugadaMundial pic.twitter.com/09K9KEod3m — Rock&Pop Paraguay (@rockandpop955) July 1, 2026

“Otro nivel. Al privado tiene más valor, porque no es solo el comentario a una foto tirando buena onda. Quiere decir que se tomó el tiempo de buscar la cuenta de Orlando, de escribirle. Por lo visto lo conmovió lo que pasó”, dijo uno de los periodistas.

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Más madridistas reaccionaron a la actuación de Gill.

Curiosamente, Thibaut Courtois no fue el único madridista que reaccionó a la gran actuación de Orlando Gill ante Alemania. También Tomás Roncero, ferviente fanático del equipo Merengue que es parte de El Chiringuito de Jugones, celebró su actuación en los penales al grito de “ese es mi portero”.

Además, el influencer DJMaRiiO inició una campaña en redes sociales para que el paraguayo pueda aumentar su número de seguidores en Instagram, como ya sucedió con los arqueros Vozinha de Cabo Verde y Eloy Room de Curazao.

Data clave

Orlando Gill clasificó a Paraguay a octavos tras eliminar a Alemania.

clasificó a Paraguay a octavos tras eliminar a Alemania. Thibaut Courtois felicitó por mensaje privado al arquero de Paraguay.

felicitó por mensaje privado al arquero de Paraguay. Dos penales atajó el portero de San Lorenzo en la definición.