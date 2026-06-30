El periodista más fanático de Real Madrid enloqueció por Orlando Gill: “Ese es mi portero”

En España se mantienen confiados en que su selección es la máxima favorita a ganar el Mundial, pero no por eso van a dejar de celebrar cualquier circunstancia que los favorezca camino al título, como la reciente e inesperada eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final, a manos de Paraguay.

En el programa español El Chiringuito de Jugones siguieron hasta entrada la madrugada la definición cardiaca de la llave, que llegó hasta los penales, y terminaron vitoreando las atajadas de Orlando Gill, de San Lorenzo, quien se ganó el respeto del más fanático de los periodistas de Real Madrid.

“Te lo he dicho que lo paraba Gill. Ese es mi portero”, lo celebró Tomás Roncero, ferviente seguidor del equipo Merengue, que poco antes que atajara su primer penal había avisado a sus compañeros de programa que el arquero paraguayo iba a convertirse en el héroe de la serie.

Roncero también destacó lo cerca que estuvo de sacarle el penal a Musiala y se abrazó adjudicándose como propia la nueva atajada del paraguayo en la tanda, ante el remate de Nick Woltemade. Finalmente, fue el que más celebró la histórica clasificación paraguaya, entendiendo que dejó fuera de competencia a un rival directo en la lucha por el título.

🇵🇾 ¡PARAGUAY es EQUIPO de OCTAVOS del MUNDIAL! 🇵🇾



👉🏼 Así se vivió en directo en @elchiringuitotv la tanda de penaltis contra Alemania. pic.twitter.com/eK0nvOcpti — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 30, 2026

El madridismo con Gill

Pero Tomás Roncero no fue el único madridista que dio su voto de fe a Orlando Gill, también el reconocido youtuber DjMaRiiO, un reconocido hincha del equipo Merengue, inició en redes sociales una campaña para popularizar al joven arquero de San Lorenzo, como sucedió con Vozinha de Cabo Verde y Eloy Room de Curazao en este Mundial.

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“Orlando Gill, leyenda de Paraguay”, tuiteó el streamer. Luego, dijo que no podía ser que tuviera menos de 140 mil seguidores en Instagram e instó a los suyos a hacer crecer ese número. De momento, el arquero paraguayo ha superado la barrera de los 450 mil, por lo que sigue lejos de los dos que en su mismo puesto han causado sensación mundial.

Data clave

Paraguay eliminó a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial.

eliminó a Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial. Orlando Gill , arquero de San Lorenzo, clasificó a Paraguay tapando penales decisivos.

, arquero de San Lorenzo, clasificó a Paraguay tapando penales decisivos. 450 mil seguidores superó Orlando Gill en Instagram tras una campaña de DjMaRiiO.