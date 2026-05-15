Rudi García dio a conocer la convocatoria definitiva y se refirió a los objetivos del equipo en la competencia de la que hace cuatro años se despidió en fase de grupos.

La Selección de Bélgica dio a conocer la lista definitiva de 26 futbolistas con los que disputará el Mundial en el que compartirá el Grupo G con Egipto, Irán y Australia. El entrenador Rudi García presentó la nómina este viernes, durante una conferencia de prensa.

Entre los ya históricos de los Diablos Rojos destacan los nombres de Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku. Como sorpresas destacan las presencias de Matías Fernández Prado, delantero de Lille, y Mike Penders, arquero del Racing de Estrasburgo.

Si bien no hay grandes ausencias entre los futbolistas que estaban a disposición de representar al seleccionado belga, destaca que finalmente hayan quedado afuera de la lista de 26 el delantero de Juventus Loïs Openda y el mediocampista de Chelsea Romeo Lavia.

La convocatoria de Bélgica para el Mundial

ARQUEROS: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders.

DEFENSORES: Timothy Castagne, Zenón Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquín Seys, Teatro Arthur.

MEDIOCAMPISTAS: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolás Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel.

Publicidad

DELANTEROS: Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Matías Fernández Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard.

Rudi García pidió prudencia

El entrenador del seleccionado belga no procuró desligarse del mote de favorito a ganar un grupo que comparte con Egipto, Irán y Australia, pero a la vez no quiso poner un objetivo más ambicioso que esa clasificación a instancias de playoffs en la que ir viendo partido a partido hasta dónde se puede llegar.

“La ambición no tiene límites. En un Mundial, todo el mundo sueña con llegar hasta el final. Pero el objetivo es diferente. Bélgica cayó en la fase de grupos en 2022. El propósito es terminar primero del grupo y luego ver qué pasa en dieciseisavos y octavos de final“, señaló.

Publicidad

Y agregó: “Puedes llegar lejos, pero también puedes ser eliminado por un equipo considerado pequeño. Somos outsiders: hay equipos que son más fuertes que nosotros, pero eso no significa que no puedas ser ambicioso”.

Data clave