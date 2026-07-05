Alf-Inge Haaland sorprendió al hablar sobre el futuro de su hijo y reavivó un viejo sueño del madridismo al no cerrarle la puerta al club.

Mientras todos los focos apuntaban a si Erling Haaland sería capaz de liderar a Noruega hacia un batacazo en el Mundial frente a Brasil, su padre se encargó de desviar la atención con una declaración que volvió a sacudir el mercado europeo. Y es que en los minutos previos al partido, Alf-Inge Haaland dejó abierta la puerta a un posible futuro del goleador en el Real Madrid. Increíble, pero real.

Si bien no habló de negociaciones ni de plazos, Alfie dejó una frase que rápidamente volvió a ilusionar al madridismo. “Cualquiera quiere jugar en el Real Madrid y ganar la Champions League. ¿Si me gustaría verlo en el Madrid? Quizá, quizá. Siempre hay una ocasión en el fútbol. En España hay clubes fantásticos y nunca se sabe“, expresó ante la consulta de DAZN por el futuro de su hijo.

No obstante, inmediatamente buscó bajar el tono de la especulación y remarcó que el presente del delantero continúa estando en Inglaterra. “No quiero hablar mucho sobre las elecciones en otros clubes. Él está muy contento en el Manchester City. Tiene un contrato largo y estamos esperando a la nueva temporada“, agregó.

Haaland, un deseo eterno del Real Madrid

Las declaraciones no pasaron inadvertidas. Todo lo contrario: reavivaron un viejo sueño del Real Madrid. De hecho, durante las últimas elecciones presidenciales en la Casa Blanca, el empresario Enrique Riquelme, uno de los candidatos que desafió a Florentino Pérez, había asegurado que, en caso de ganar los comicios, uno de los pilares de su proyecto sería intentar concretar el fichaje del delantero noruego.

A pesar que desde el entorno del delantero descartaron esa chance, su nombre ya es un viejo conocido en la capital española. Tan solo alcanza con recordar que desde que explotó en el fútbol europeo fue relacionado en reiteradas oportunidades con el conjunto blanco, incluso después de su llegada al Manchester City.

Un detalle a tener en cuenta dentro de las nuevas especulaciones que empiezan a darse es que el atacante tiene contrato vigente con el Manchester City hasta junio de 2034. No obstante, distintos medios europeos sostienen desde que ese vínculo con el conjunto inglés incluiría mecanismos que podrían facilitarle a Erling una salida bajo determinadas condiciones.

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Hasta el momento, no existen indicios de una salida inmediata, pero el propio entorno del futbolista fue el que volvió a instalar una duda que Haaland habá intentado disipar a base de goles y firmando un contrato a largo plazo en Inglaterra.