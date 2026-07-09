Lesiones, enfermedad y un inesperado cambio de hotel: los problemas de la Selección de Noruega antes de enfrentar a Inglaterra en el Mundial

El equipo de Erling Haaland ha tenido que lidiar con muchas más dificultades de las que le supondrá su partido del sábado ante Inglaterra.

La Selección de Noruega quiere seguir haciendo historia en el Mundial y tras eliminar a Brasil deberá ahora sobreponerse a la amenaza que le representa Inglaterra a sus aspiraciones de ser una de las semifinalistas del certamen. El encuentro tendrá lugar este sábado en Miami y el equipo que conduce Stale Solbkken no solo necesita recuperar futbolistas que arrastran molestias y lesiones, sino que además deberá habituarse a un nuevo espacio de concentración, ya que decidieron abandonar su hotel por no sentirse cómodos.

Después de la celebradísima victoria 2-1 ante el seleccionado brasileño, el equipo que tiene a Erling Haaland como máxima figura y goleador había viajado a Fort Lauderdale para comenzar a trabajar en su próximo compromiso. Pero se encontraron con una sorpresa inesperada al llegar al hotel que habían reservado, que según describió la cadena NRK tenía varias de sus habitaciones llenas de humo, moho y mal aseadas. Además, el ruido de una obra en construcción justo al lado hizo imposible el descanso, por lo que solo pasaron una noche allí antes de decidir marcharse.

En ese sentido, la única buena noticia para la Selección de Noruega fue que FIFA, responsable de organizar los alojamientos durante la fase de playoffs del Mundial, no tardó en resolver el problema encontrando una alternativa superadora y haciéndose cargo de los gastos extras que supuso ese traslado.

Noruega sueña con las semifinales de la Copa del Mundo.

Lesiones y enfermedades

Más allá de los futbolistas que arrastran molestias físicas por el trajín de los partidos, la Selección de Noruega cuenta con varios de sus jugadores atravesando un cuadro de enfermedad, incluido el capitán del equipo Martin Odegaard.

El propio entrenador Stale Solbakken le confirmó al diario Dagbladet que padecen un cuadro de tos y dificultades para respirar con normalidad, sospechando que es producto de la gran cantidad de viajes que ha tenido que hacer la delegación, pero sin descartar que la incómoda noche en el hotel de Fort Lauderdale haya influido también.

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¿Cuándo juegan Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial?

El partido entre las selecciones de Noruega e Inglaterra correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026 está programado para este sábado 11 de julio, desde las 18.00 en hora de Argentina, en el Hard Rock Stadium de Miami.

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