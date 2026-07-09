Tras la recisión de contrato con Racing de Córdoba, Ricardo Centurión destrozó a su presidente: “Dictador”

El jugador de 33 años salió a responder con vehemencia a las declaraciones de Manuel Pérez tras la recisión de su contrato. Pero el hijo del presidente lo cruzó.

El regreso de Ricardo Centurión al fútbol argentino, comprometiéndose con Racing de Córdoba para disputar la Primera Nacional, comenzó generando enormes expectativas y terminó con un nuevo escándalo, con recisión de contrato incluida.

Manuel Pérez, presidente del club, se había encargado de dar publicidad a los episodios de indisciplina que llevaron a la dirigencia a tomar la decisión de poner fin al vínculo. “Nos colmó la paciencia porque lo estamos esperando desde unos días antes del partido ante Chaco For Ever, cuando habíamos tomado la determinación. Fue notificado en cada multa. Esperamos que nos devolviera la llave de la casa que tenía en un barrio privado, un auto que le prestamos para que se moviera en Córdoba y nada de ello sucedió. Es un muy triste porque le dimos todo, le brindamos confianza, pero lamentablemente tenemos que ponerle un cierre al tema”, habían sido sus palabras.

Pero Centurión no pensaba en quedarse callado tras las acusaciones y horas más tarde hizo su propio descargo a través de las redes sociales, devolviéndole gentilezas al máximo mandatario de Racing de Córdoba. “Ay, Manuel Pérez. Cuando yo hable de vos, se te van a ir las elecciones y tu mentira. Un dictador con un hijo con el mismo problema”, comenzó escribiendo.

Y continuó: “Un tipo que los hace cagar de hambre a los chicos y exige resultados. No tienen ducha, no tienen desayuno. ¿Dónde estará? ¿No tendrías que estar en Venezuela? Yo soy libre, cosa que si no opino igual que vos no escuchás. Acérquense y vean que no imponga miedo”.

Para finalizar su descargo y despedirse del club, el futbolista de 33 años dejó un mensaje a los hinchas. “Ahora sí, a la hinchada mis respetos. Hay cosas mejores que el sistema de este tipo. Nueva Italia, abrazo y hasta siempre”.

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“Mamaderas”: el último descargo

Cuando su primera manifestación ya había comenzado a generar repercusiones, Ricardo Centurión se despachó con más comentarios negativos hacia la figura de Manuel Pérez y aquellos que dentro del club responden al máximo mandatario.

“A seguir abriendo los ojitos. Empiecen a investigar, no es solo aliento. Hay dictadores y como los que están al lado son mamaderas, no pagan y se sientan en las concentraciones a tomar vino de mucha guita. Imaginate la caradurés dirigencial que alquilan concentraciones en hoteles y se llevan la cometa”, escribió.

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La respuesta del hijo de Manuel Pérez

El ida y vuelta de denuncias continuó en las redes sociales con el hijo de Manuel Pérez asumiendo su defensa. “La persona que tratás de dictador te compró hasta los calzoncillos cuando llegaste con lo puesto, las zapatillas para entrenar y también te transfirió una Amarok que estaba a mi nombre”, le recordó Nazareno Pérez.

Y agregó: “Viviste en un country que ahora hay que ir a limpiar por la mugre que dejaste ¿y querés hablar? ¡Hablá bien, entonces! Sin blasfemias. Hablá de las que te cubrió el presidente de Racing y tus compañeros. Yo de corazón te deseo lo mejor, pero no hay que ser tan atrevido ni desagradecido con gente que te dio todo lo que pudo. Esto es el ascenso, acá cuesta el doble. Sí hay duchas en Racing y desayunos. No con la última tecnología como acostumbrará Centurión en su glotonería, pero acérquense al predio”.

Data clave

Ricardo Centurión rescindió su contrato con el club Racing de Córdoba.

rescindió su contrato con el club Racing de Córdoba. Manuel Pérez anunció la rescisión de contrato tras acusar actos de indisciplina.

anunció la rescisión de contrato tras acusar actos de indisciplina. Nazareno Pérez afirmó que le transfirieron una Amarok a su nombre.