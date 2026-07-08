Cómo sigue la preparación de Argentina para enfrentar a Suiza en el Mundial 2026: la buena noticia para Lionel Scaloni

Tras la histórica victoria ante Egipto, la Albiceleste regresó a Kansas City y ya piensa en el próximo desafío.

Bajó la espuma de la histórica remontada de la Selección Argentina ante Egipto para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026. Pasaron los festejos y los dirigidos por Lionel Scaloni ya están enfocados en Suiza, el rival que ya está en el horizonte.

Los campeones defensores sacaron adelante un partido complicado y caminaron por el precipicio de la eliminación, pero consiguieron un triunfo revitalizador. Ahora, chocarán el sábado ante el combinado europeo, que viene de sacar a Colombia, uno de los equipos más fuertes de esta edición.

Tras la victoria en Atlanta y de la celebración, la Albiceleste se trasladó este martes por la noche de regreso a Kansas City, su búnker en Estados Unidos. Será precisamente en aquella ciudad donde se dispute el choque ante Suiza en el mismo escenario donde goleó a Argelia en el debut.

Argentina afrontará entrenamientos este miércoles, jueves y viernes para reponerse del último partido y preparar de la mejor manera el que viene. Además, el viernes habrá conferencia de prensa y los futbolistas albicelestes compartirán sus sensaciones.

Scaloni y Messi en el entrenamiento. (Foto: Getty)

Alivio en Argentina por Cuti Romero

En el tramo final del duelo ante Egipto, el defensor que marcó el descuento sintió una molestia que encendió todas las alarmas y salió por Nicolás Otamendi, que defendió la victoria en los últimos minutos. Para alivio de todos los argentinos, lo de Romero se trató de un calambre en el gemelo izquierdo.

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De esta manera, la buena noticia es que el zaguero de Tottenham está apto para disputar el duelo ante Suiza. Así, todos los dirigidos por Scaloni están a disposición del DT para buscar la clasificación a semifinales.

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