Kempes reveló lo que le falta a Scaloni para ser el mejor DT de la historia de la Selección Argentina: “Nosotros lo vamos a festejar”

El nacido en Bell Ville analizó la victoria de Argentina ante Egipto y también afirmó que Lionel Scaloni tiene una oportunidad única de ser el mejor DT de la historia.

Argentina logró un triunfo épico, agónico y para enmarcar en los libros de historia. Cuando todo parecía que se hacía cuesta arriba, donde el papelón golpeaba la puerta, los dirigidos por Lionel Scaloni sacaron la chapa de ser el campeón vigente de la Copa del Mundo y derrotaron por 3-2 a Egipto. Y ahora tendrán que mejorar de cara al juego ante Suiza.

Mientras el plantel liderado por Scaloni se prepara para medirse, este sábado 11 de julio, al conjunto europeo que eliminó por penales a Colombia, quien analizó el contexto que atraviesa la Albiceleste fue Mario Alberto Kempes, campeón del mundo en 1978 y uno de los grandes ídolos nacionales. Claramente, una voz más que autorizada.

Al Matador, durante la entrevista que le brindó a Modo Mundial, el programa de streaming de BOLAVIP, le consultaron si el actual entrenador es el mejor de toda la historia del combinado nacional. Y lejos de esbozar una polémica declaración, el nacido en Bell Ville se mostró totalmente ilusionado.

“Si Scaloni y esta hermosa banda que tiene Argentina consiguen el bicampeonato del mundo, van a ser los mejores de la historia y todos lo vamos a festejar”, exclamó el máximo goleador del Mundial de Argentina 1978, quien anotó seis tantos para ayudar a la Albiceleste a conseguir su primera Copa del Mundo.

"Si Scaloni y esta hermosa banda que tiene Argentina consiguen el bicampeonato del mundo, van a ser los mejores de la historia y todos lo vamos a festejar"



🗣️Mario Alberto Kempes en Modo Mundial. pic.twitter.com/enyS1wf8nI — Bolavip Argentina (@BolavipAr) July 8, 2026

Las estadísticas de Lionel Scaloni en la Selección Argentina

Desde que asumió en el cargo, Lionel Scaloni dirigió 101 partidos al frente de la Selección Argentina: obtuvo 78 victorias, 14 empates y 9 caídas. Hasta ahora, el nacido en Pujato logró los títulos de la Copa América en 2021 y 2024, el Mundial de Qatar en 2022 y también la Finalissima en 2022.

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