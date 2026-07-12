El Argentina vs. Inglaterra ya tiene un peso enorme: no mezclemos las cosas y no le carguemos la mochila de Malvinas a estos jugadores

Es un partido de fútbol y, si se gana, se festejará incluso más que la final contra Francia, pero no pongamos en juego la memoria de los chicos que perdimos en Malvinas.

No mezclemos las cosas. Las Islas Malvinas no tienen nada que ver. Es un partido de fútbol, es una semifinal, es un clásico. Lo queremos ganar, va a estar el recuerdo de La Mano de Dios, del gol de todos los tiempos, pero no le carguemos la mochila de las Malvinas a estos pibes que no tienen absolutamente nada que ver.

Cuando fue la guerra de las Malvinas, estos chicos no habían ni nacido. Lionel Messi, que es el más grande de todos, es categoría 1987. Sí, aunque es hermoso cantar la canción, es hermoso recordarlos, se tiene que hacer cargo la política.

Para eso votamos a los presidentes, a los senadores, a los diputados. Estos jugadores nos han dado millones de alegrías: un Mundial, dos Copas América, una Finalissima, primeros en Eliminatorias, ganar en el Maracaná, bailar a Brasil, ahora otra semifinal del mundo. No les pongamos la mochila de las Malvinas.

Es una semifinal de Mundial y ya tiene un peso enorme. Pero no es justo, no cometamos esa maldad de poner en juego la memoria de los chicos que perdimos en Malvinas, de la soberanía de un territorio que sentimos nuestro y que es nuestro.

Acá es un partido de fútbol contra una gran selección, el cual podemos ganar y también podemos perder. Y si ganamos, va a ser, seguramente, la victoria más festejada de 1986 para acá, aún por encima de la final contra Francia.

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¿Y si perdemos? Felicitar a Inglaterra, porque habrá sido mejor. Hoy tenemos jugadores que son ídolos allí, como Dibu Martínez, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister.

Es otro momento, pasaron 44 años. No cometamos ese error, por favor. Es una mochila muy grande para ponerle a este equipo en un partido de fútbol. Y ya han dado demasiado.