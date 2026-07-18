¿Por qué el tercer puesto solo se juega en los Mundiales?

Francia e Inglaterra se enfrentan este sábado en Miami por un lugar en el podio. Conoce el verdadero motivo por el que la FIFA organiza este histórico encuentro de consolación en la Copa del Mundo.

Este sábado 18 de julio, Francia e Inglaterra saltarán al campo de juego del Hard Rock Stadium de Miami para protagonizar el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Tras haber sufrido el duro golpe de quedar eliminados en las semifinales y ver frustrado el sueño de levantar el trofeo más codiciado del planeta, galos y británicos deberán disputar este encuentro que, históricamente, genera sentimientos encontrados entre los futbolistas y los aficionados.

Para muchos planteles que llegan con la ambición de ser campeones, este compromiso suele sentirse como un “premio consuelo” difícil de digerir. Sin embargo, para la estructura de la máxima cita del fútbol, el duelo por la medalla de bronce es una tradición inquebrantable. Pero, ¿cuál es la verdadera razón por la que se sigue disputando?

El origen del partido por el tercer puesto

Para entender la existencia de este partido, hay que remontarse a los primeros años de la competición. A excepción de la edición inaugural de Uruguay 1930 (donde no hubo partido por el tercer puesto y Estados Unidos se quedó con esa plaza retroactivamente por estadísticas), el encuentro por el bronce se implementó a partir del Mundial de Italia 1934.

La reacción de Harry Kane tras la eliminación. (Richard Pelham/Getty Images)

En aquella ocasión, Alemania derrotó a Austria por 3-2 tras el doblete de Ernst Lehner, el tanto de Edmund Conen y los descuentos de Johann Horvath y Karl Sesta. La motivación principal en sus orígenes estaba fuertemente ligada al espíritu olímpico: en los Juegos Olímpicos, evento del cual la Copa del Mundo tomó gran parte de su estructura organizativa inicial, siempre se ha premiado a los tres primeros lugares con medallas de oro, plata y bronce. La FIFA adoptó esta costumbre para otorgarle a las selecciones derrotadas en semifinales la posibilidad de subir al podio.

Los verdaderos motivos por los que la FIFA mantiene el encuentro

Más allá del romanticismo de las medallas y el podio, la supervivencia de este partido a lo largo de las décadas responde a una combinación de factores deportivos, estadísticos y, por supuesto, económicos:

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Michael Olise y Aurélien Tchouaméni sufren la eliminación de Francia. (Lars Baron/Getty Images)

Puntos para el Ranking FIFA: el encuentro es un partido oficial de máxima categoría, por lo que otorga puntos vitales para el Ranking de Selecciones. Terminar en el tercer lugar asegura una mejor posición que repercute directamente en los futuros sorteos de competiciones internacionales al momento de definir a los cabezas de serie.

el encuentro es un partido oficial de máxima categoría, por lo que otorga puntos vitales para el Ranking de Selecciones. Terminar en el tercer lugar asegura una mejor posición que repercute directamente en los futuros sorteos de competiciones internacionales al momento de definir a los cabezas de serie. Derechos de televisación y marketing: desde el punto de vista comercial, un partido más en el calendario del Mundial significa otra inyección millonaria de ingresos por derechos de transmisión televisiva, venta de entradas y sponsors. Un choque de la magnitud de Francia vs. Inglaterra , con figuras mundiales en el campo, garantiza niveles de audiencia extraordinarios en todo el globo.

desde el punto de vista comercial, un partido más en el calendario del Mundial significa otra inyección millonaria de ingresos por derechos de transmisión televisiva, venta de entradas y sponsors. Un choque de la magnitud de , con figuras mundiales en el campo, garantiza niveles de audiencia extraordinarios en todo el globo. Reconocimiento económico: el premio en metálico que reparte la FIFA no es igual para el tercer y cuarto lugar. La selección que logre ganar el partido este sábado en Miami y se cuelgue la medalla de bronce recibirá una suma económica significativamente mayor a la del equipo perdedor, un detalle no menor para las federaciones involucradas.

De esta manera, aunque a veces falte la tensión propia de una final por el título, el duelo entre franceses e ingleses ofrecerá un espectáculo del más alto nivel europeo, donde el honor, la historia y la posibilidad de despedirse del Mundial 2026 con una sonrisa estarán en juego.

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Todos los ganadores del tercer puesto

1934: Alemania

1938: Brasil

1950: Suecia (*definido por fase final de grupos)

1954: Austria

1958: Francia

1962: Chile

1966: Portugal

1970: Alemania

1974: Polonia

1978: Brasil

1982: Polonia

1986: Francia

1990: Italia

1994: Suecia

1998: Croacia

2002: Turquía

2006: Alemania

2010: Alemania

2014: Países Bajos

2018: Bélgica

2022: Croacia

Los que más veces obtuvieron el tercer puesto