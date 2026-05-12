Se confirmó el parche diferente que tendrá la Selección Argentina en su camiseta para el Mundial 2026

A un mes del comienzo de la Copa del Mundo, la FIFA y la organización norteamericana, especialista en los detalles, confirmaron que el parche mundialista que tendrán las 48 selecciones participantes del Mundial 2026 no será el mismo para todas ellas. Argentina estará en un selecto grupo de siete que utilizarán uno particular.
De acuerdo a lo reportado, el parche mundialista será diferente de acuerdo al palmarés de cada seleccionado. Básicamente, las selecciones que han levantado la Copa del Mundo tendrán uno, y las que nunca fueron campeonas, utilizarán otro diferente.
Argentina tendrá un parche especial en su camiseta del Mundial 2026.
El parche normal será con fondo blanco o negro, dependiendo del contraste con el color de la camiseta, y el logo en el color opuesto. Mientras tanto, las selecciones campeonas tendrán el fondo o el logo en color dorado, también, dependiendo del contraste con la propia camiseta.
Las selecciones campeonas de mundo serán destacadas por FIFA.
La Selección Argentina ingresa dentro de este segundo grupo que utilizará el parche dorado, junto a Brasil, Uruguay, Francia, Alemania, España e Inglaterra. También lo hubiera utilizado Italia, de haberse clasificado a la Copa del Mundo. Argentina también tendrá el parche adicional de ser el campeón reinante del mundo, exclusivo para el seleccionado albiceleste.
El grupo de la Selección Argentina en el Mundial 2026
El camino de la Selección Argentina en el Mundial 2026 comenzará el 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas, ante Argelia, por la Fecha 1 del Grupo J. Luego, el seleccionado albiceleste tendrá dos partidos en Dallas, su sede para esta Copa del Mundo; el primero será el 22 de junio vs. Austria, y el otro, el 27, contra Jordania.
La Selección Argentina integra el Grupo J del Mundial 2026. (Getty)
- 16/06/2026 – Argentina vs Argelia (Kansas City -Arrowhead Stadium)
- 16/06/2026 – Austria vs Jordania (San Francisco – Levi’s Stadium)
- 22/06/2026 – Argentina vs Austria (Dallas – AT&T Stadium)
- 23/06/2026 – Jordania vs Argelia (San Francisco – Levi’s Stadium)
- 27/06/2026 – Argelia vs Austria (Kansas City -Arrowhead Stadium)
- 27/06/2026 – Argentina vs Jordania (Dallas – AT&T Stadium)
La prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026
Arqueros
- Emiliano Martínez – Aston Villa
- Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
- Juan Musso – Atlético de Madrid
- Walter Benítez – Crystal Palace FC
- Facundo Cambeses – Racing Club
- Santiago Beltrán – River Plate
Defensores
- Agustín Giay – Palmeiras
- Gonzalo Montiel – River Plate
- Nahuel Molina – Atlético de Madrid
- Nicolás Capaldo – Hamburgo SV
- Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise
- Lucas Martínez Quarta – River Plate
- Marcos Senesi – Bournemouth
- Lisandro Martínez – Manchester United
- Nicolás Otamendi – SL Benfica
- Germán Pezzella – River Plate
- Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
- Cristian Romero – Tottenham Hotspur
- Lautaro Di Lollo – Boca Juniors
- Zaid Romero – Getafe CF
- Facundo Medina – Olympique de Marsella
- Marcos Acuña – River Plate
- Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
- Gabriel Rojas – Racing Club
Volantes
- Máximo Perrone – Calcio Como 1907
- Leandro Paredes – Boca Juniors
- Guido Rodríguez – Valencia CF
- Aníbal Moreno – River Plate
- Milton Delgado – Boca Juniors
- Alan Varela – FC Porto
- Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul – Inter de Miami
- Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández – Chelsea
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Giovani Lo Celso – Real Betis Balompié
- Nicolás Domínguez – Nottingham Forest
- Emiliano Buendía – Aston Villa
- Valentín Barco – Racing Club de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi – Inter de Miami
- Nicolás Paz – Calcio Como 1907
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Thiago Almada – Atlético de Madrid
- Tomás Aranda – Boca Juniors
- Nicolás González – Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho – Chelsea
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
- Matías Soulé – AS Roma
- Claudio Echeverri – Girona Fútbol Club
- Gianluca Prestianni – SL Benfica
- Santiago Castro – Bologna FC
- Lautaro Martínez – Internazionale de Milán
- José Manuel López – Palmeiras
- Julián Álvarez – Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino – Parma Calcio
Síntesis
- Las siete selecciones campeonas, incluida Argentina, usarán un parche con detalles en color dorado.
- Las selecciones sin títulos mundiales portarán un parche estándar en blanco o negro.
- Argentina lucirá un segundo parche exclusivo por su condición de campeón reinante del mundo.