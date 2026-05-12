Se confirmó el parche diferente que tendrá la Selección Argentina en su camiseta para el Mundial 2026

Lo compartirá únicamente con otros 6 de los 48 participantes de la Copa del Mundo.

A un mes del comienzo de la Copa del Mundo, la FIFA y la organización norteamericana, especialista en los detalles, confirmaron que el parche mundialista que tendrán las 48 selecciones participantes del Mundial 2026 no será el mismo para todas ellas. Argentina estará en un selecto grupo de siete que utilizarán uno particular.

De acuerdo a lo reportado, el parche mundialista será diferente de acuerdo al palmarés de cada seleccionado. Básicamente, las selecciones que han levantado la Copa del Mundo tendrán uno, y las que nunca fueron campeonas, utilizarán otro diferente.

Argentina tendrá un parche especial en su camiseta del Mundial 2026.

El parche normal será con fondo blanco o negro, dependiendo del contraste con el color de la camiseta, y el logo en el color opuesto. Mientras tanto, las selecciones campeonas tendrán el fondo o el logo en color dorado, también, dependiendo del contraste con la propia camiseta.

Las selecciones campeonas de mundo serán destacadas por FIFA.

La Selección Argentina ingresa dentro de este segundo grupo que utilizará el parche dorado, junto a Brasil, Uruguay, Francia, Alemania, España e Inglaterra. También lo hubiera utilizado Italia, de haberse clasificado a la Copa del Mundo. Argentina también tendrá el parche adicional de ser el campeón reinante del mundo, exclusivo para el seleccionado albiceleste.

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El grupo de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección Argentina en el Mundial 2026 comenzará el 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas, ante Argelia, por la Fecha 1 del Grupo J. Luego, el seleccionado albiceleste tendrá dos partidos en Dallas, su sede para esta Copa del Mundo; el primero será el 22 de junio vs. Austria, y el otro, el 27, contra Jordania.

La Selección Argentina integra el Grupo J del Mundial 2026. (Getty)

16/06/2026 – Argentina vs Argelia (Kansas City -Arrowhead Stadium)

(Kansas City -Arrowhead Stadium) 16/06/2026 – Austria vs Jordania (San Francisco – Levi’s Stadium)

(San Francisco – Levi’s Stadium) 22/06/2026 – Argentina vs Austria (Dallas – AT&T Stadium)

(Dallas – AT&T Stadium) 23/06/2026 – Jordania vs Argelia (San Francisco – Levi’s Stadium)

(San Francisco – Levi’s Stadium) 27/06/2026 – Argelia vs Austria (Kansas City -Arrowhead Stadium)

(Kansas City -Arrowhead Stadium) 27/06/2026 – Argentina vs Jordania (Dallas – AT&T Stadium)

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La prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez – Aston Villa

– Aston Villa Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

– Olympique de Marsella Juan Musso – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Walter Benítez – Crystal Palace FC

– Crystal Palace FC Facundo Cambeses – Racing Club

– Racing Club Santiago Beltrán – River Plate

Defensores

Agustín Giay – Palmeiras

– Palmeiras Gonzalo Montiel – River Plate

– River Plate Nahuel Molina – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Nicolás Capaldo – Hamburgo SV

– Hamburgo SV Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise

– Union Saint Gilloise Lucas Martínez Quarta – River Plate

– River Plate Marcos Senesi – Bournemouth

– Bournemouth Lisandro Martínez – Manchester United

– Manchester United Nicolás Otamendi – SL Benfica

– SL Benfica Germán Pezzella – River Plate

– River Plate Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

– Olympique de Marsella Cristian Romero – Tottenham Hotspur

– Tottenham Hotspur Lautaro Di Lollo – Boca Juniors

– Boca Juniors Zaid Romero – Getafe CF

– Getafe CF Facundo Medina – Olympique de Marsella

– Olympique de Marsella Marcos Acuña – River Plate

– River Plate Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

– Olympique de Lyon Gabriel Rojas – Racing Club

Volantes

Máximo Perrone – Calcio Como 1907

– Calcio Como 1907 Leandro Paredes – Boca Juniors

– Boca Juniors Guido Rodríguez – Valencia CF

– Valencia CF Aníbal Moreno – River Plate

– River Plate Milton Delgado – Boca Juniors

– Boca Juniors Alan Varela – FC Porto

– FC Porto Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen

– Bayer Leverkusen Rodrigo De Paul – Inter de Miami

– Inter de Miami Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen

– Bayer Leverkusen Enzo Fernández – Chelsea

– Chelsea Alexis Mac Allister – Liverpool

– Liverpool Giovani Lo Celso – Real Betis Balompié

– Real Betis Balompié Nicolás Domínguez – Nottingham Forest

– Nottingham Forest Emiliano Buendía – Aston Villa

– Aston Villa Valentín Barco – Racing Club de Estrasburgo

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Delanteros

Lionel Messi – Inter de Miami

– Inter de Miami Nicolás Paz – Calcio Como 1907

– Calcio Como 1907 Franco Mastantuono – Real Madrid

– Real Madrid Thiago Almada – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Tomás Aranda – Boca Juniors

– Boca Juniors Nicolás González – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Alejandro Garnacho – Chelsea

– Chelsea Giuliano Simeone – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Matías Soulé – AS Roma

– AS Roma Claudio Echeverri – Girona Fútbol Club

– Girona Fútbol Club Gianluca Prestianni – SL Benfica

– SL Benfica Santiago Castro – Bologna FC

– Bologna FC Lautaro Martínez – Internazionale de Milán

– Internazionale de Milán José Manuel López – Palmeiras

– Palmeiras Julián Álvarez – Atlético de Madrid

– Atlético de Madrid Mateo Pellegrino – Parma Calcio

Síntesis