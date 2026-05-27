Scaloni elogió a Santiago Beltrán y abrió la puerta a su convocatoria para el Mundial con la Selección Argentina: “Lo conocemos”

El entrenador de la Albiceleste se refirió al buen momento del arquero de River, que fue convocado para los amistosos ante Honduras e Islandia.

Desde su debut en el primer equipo de River, el arquero Santiago Beltrán logró asentarse como titular y dejar en el banco de suplentes a un histórico como Franco Armani. Esto le valió estar en la prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina de cara al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

Referido a este rendimiento del juvenil del Millonario, Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste, habló en una entrevista con DSports y allí no solo lo elogió, sino que también le abrió la puerta a la posibilidad de que sea convocado como tercer arquero, por detrás de Dibu Martínez y Gerónimo Rulli.

“En principio los chicos que vienen ya los estábamos siguiendo y pueden formar parte de alguno de los dos partidos, no vienen solo a hacer números”, dijo respecto a los juveniles que convocó para los amistosos frente a Islandia y Honduras previos al inicio de la Copa del Mundo.

Y agregó sobre el arquero de River: “A Beltrán lo conocemos, está atravesando un gran momento. Los demás chicos fueron seguidos y nos podrían aportar. En la primera semana no vamos a tener a la mayoría de los jugadores para poder entrenar, los que vienen recuperándose no van a estar y necesitamos jugadores para buenos entrenamientos”.

Así las cosas, en los próximos días Scaloni dará la lista con los jugadores que quedarán concentrados para el Mundial y Beltrán cuenta con chances de estar, ya sea como el tercer arquero, o bien como sparring para formar parte de los entrenamientos del equipo a lo largo del certamen.

Scaloni explicó el criterio de la lista de convocados para el Mundial

“En principio todavía tenemos alguna duda, algún problema con algún jugador que vamos a resolver en estos días. El criterio es el de siempre, el rendimiento de los jugadores e intentar que lleguen de la mejor manera. Lamentablemente en algunos casos no está siendo así y estamos esperando hasta el final para tomar la decisión”, inició con su explicación.

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“El criterio es el mismo, el rendimiento que creemos que cuenta, pero bueno, al final estamos hasta el último día esperando la devolución y tener la certeza sobre los chicos que no vienen bien. Podemos cambiar como en el anterior Mundial, pero la idea es que estén los 26 de la lista. Hasta el último momento estaremos así”, agregó.

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