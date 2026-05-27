Qué pasa si River gana, empata o pierde contra Blooming por la Copa Sudamericana 2026

El Millonario cierra la fase de grupos del certamen continental en el Más Monumental.

En el Estadio Más Monumental, por la fecha 6 del Grupo H de la Copa Conmebol Sudamericana, River recibe a Blooming de Bolivia con el objetivo de sumar una nueva victoria en el certamen y así asegurarse la clasificación directa a los octavos de final del certamen.

El elenco comandado por Eduardo Coudet, que viene de empatar 1 a 1 con Red Bull Bragantino como local, continúa como líder en su zona, por lo que con tal de sumar un punto en este duelo se asegurará el boleto a la siguiente instancia del campeonato continental.

Blooming, por su parte, quedó eliminado y a pesar de ganar quedará marginado a la última posición en el grupo. En su última presentación cayó 2 a 0 en condición de local frente a Carabobo de Venezuela. El único punto que sumó en este certamen fue justamente ante River en Bolivia.

Qué pasa si River gana, empata o pierde contra Blooming por la Copa Sudamericana

Si River gana : una victoria del Millonario lo asegura como primero del grupo con 14 puntos y quedará como el segundo mejor primero de toda la competencia.

: una victoria del Millonario lo asegura como primero del grupo con 14 puntos y quedará como el segundo mejor primero de toda la competencia. Si River empata: con el empate llegará a los 12 puntos y por desempate olímpico también se asegurará la primera posición, aunque quedará en un puesto más bajo en la tabla general de primeros.

con el empate llegará a los 12 puntos y por desempate olímpico también se asegurará la primera posición, aunque quedará en un puesto más bajo en la tabla general de primeros. Si River pierde: una derrota lo deja con 11 puntos y podría sacarle el primer puesto del grupo si Carabobo le gana a Bragantino en Brasil.

La tabla de posiciones del Grupo H de la Copa Sudamericana

Datos claves

River lidera el Grupo H con 11 puntos previo al duelo contra Blooming en el Monumental.

lidera el Grupo H con previo al duelo contra Blooming en el Monumental. El equipo de Eduardo Coudet clasificará a octavos de final obteniendo solamente un punto .

clasificará a octavos de final obteniendo solamente . Blooming llega al partido ya eliminado tras sumar solo una unidad en toda la competición.