Qué pasa si River gana, empata o pierde contra Blooming por la Copa Sudamericana 2026

En el Estadio Más Monumental, por la fecha 6 del Grupo H de la Copa Conmebol Sudamericana, River recibe a Blooming de Bolivia con el objetivo de sumar una nueva victoria en el certamen y así asegurarse la clasificación directa a los octavos de final del certamen.
El elenco comandado por Eduardo Coudet, que viene de empatar 1 a 1 con Red Bull Bragantino como local, continúa como líder en su zona, por lo que con tal de sumar un punto en este duelo se asegurará el boleto a la siguiente instancia del campeonato continental.
Blooming, por su parte, quedó eliminado y a pesar de ganar quedará marginado a la última posición en el grupo. En su última presentación cayó 2 a 0 en condición de local frente a Carabobo de Venezuela. El único punto que sumó en este certamen fue justamente ante River en Bolivia.
Qué pasa si River gana, empata o pierde contra Blooming por la Copa Sudamericana
- Si River gana: una victoria del Millonario lo asegura como primero del grupo con 14 puntos y quedará como el segundo mejor primero de toda la competencia.
- Si River empata: con el empate llegará a los 12 puntos y por desempate olímpico también se asegurará la primera posición, aunque quedará en un puesto más bajo en la tabla general de primeros.
- Si River pierde: una derrota lo deja con 11 puntos y podría sacarle el primer puesto del grupo si Carabobo le gana a Bragantino en Brasil.
La tabla de posiciones del Grupo H de la Copa Sudamericana
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Datos claves
- River lidera el Grupo H con 11 puntos previo al duelo contra Blooming en el Monumental.
- El equipo de Eduardo Coudet clasificará a octavos de final obteniendo solamente un punto.
- Blooming llega al partido ya eliminado tras sumar solo una unidad en toda la competición.