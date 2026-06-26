El blooper de Fernando Muslera en el gol de España ante Uruguay por el Mundial 2026

El arquero uruguayo tuvo una enorme responsabilidad tras el remate de Álex Baena, que derivó en el gol español.

Uruguay y España estaban igualando sin goles y así se metían ambos en los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y esto ocurría porque en simultáneo, Cabo Verde también empataba con Arabia Saudita. Pero un nuevo blooper de Fernando Muslera provocó el tanto de los dirigidos por Luis De la Fuente.

El arquero argentino nacionalizado uruguayo venía de tener un grave yerro en lo que fue el empate contra los africanos, algo que repitió frente a los europeos tras el remate de Álex Baena, el futbolista ofensivo que milita en las filas de Atlético de Madrid.

Luego de anticiparse a la defensa charrúa, Baena remató de media vuelta, pero su disparo no tuvo mucha violencia como para lastimar el arco defendido por el golero de Estudiantes de La Plata. Sin embargo, su respuesta fue muy floja, con la que no pudo evitar la apertura del marcador.

A partir de este resultado, y si todo persiste hasta el final, los sudamericanos no tendrán la chance ni siquiera de clasificar a la siguiente etapa por medio de los 16avos de final y los dirigidos por Marcelo Bielsa se volverían a casa en primera ronda.

¡GOL DE ESPAÑA!



Álex Baena con un remate cruzado puso el 1-0 ante Uruguay. pic.twitter.com/q7bk3eFP5z — DSPORTS (@DSports) June 27, 2026

Fixture del Grupo H del Mundial 2026

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