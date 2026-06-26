Quién es Szymon Marciniak el árbitro de Egipto vs. Irán en el Mundial 2026

El colegiado polaco cuenta con una amplia trayectoria impartiendo justicia y supo ser el designado en la final de Qatar 2022.

Egipto e Irán se enfrentan este sábado desde las medianoche, en el Seattle Stadium, por la tercera y última fecha del Grupo G del Mundial. El encuentro es decisivo para ambos: los egipcios avanzarán a los dieciseisavos de final con solo empatar, mientras que el conjunto iraní necesita una victoria para asegurar su clasificación directa.

El encargado de impartir justicia es el polaco Szymon Marciniak, uno de los árbitros más prestigiosos del mundo. Marciniak integra el plantel FIFA desde 2011 y rápidamente se consolidó entre los jueces más importantes del fútbol europeo. Debutó en la UEFA Champions League en 2014 y un año después dirigió la final de la Eurocopa Sub-21 entre Suecia y Portugal. Su crecimiento continuó de manera sostenida hasta estrenarse en un Mundial absoluto durante Rusia 2018.

El momento más emblemático de su carrera llegó el 18 de diciembre de 2022, cuando fue designado para arbitrar la histórica final del Mundial de Qatar entre la Selección Argentina y Francia.

Tras aquel partido, también fue elegido para dirigir la final de la UEFA Champions League 2022/23 entre Manchester City e Inter, confirmando su lugar entre los colegiados de mayor prestigio del planeta. En este Mundial 2026 atraviesa su tercera participación consecutiva en una Copa del Mundo.

En lo futbolístico, Egipto llega como líder del Grupo G con cuatro puntos, luego de empatar 1-1 con Bélgica en el debut y vencer 3-1 a Nueva Zelanda. Con Mohamed Salah como principal figura, el conjunto africano depende de sí mismo y un empate le alcanzará para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.

Irán, por su parte, suma dos unidades tras igualar 2-2 frente a Nueva Zelanda y 0-0 ante Bélgica. El equipo dirigido por Amir Ghalenoei está obligado a ganar para avanzar sin depender de otros resultados y buscará dar el golpe ante el líder.