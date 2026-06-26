Los futbolistas de la Celeste y la Roja realizan un homenaje antes de enfrentarse por la fecha 3 del Grupo H.

Uruguay y España se enfrentan por la fecha 3 del Grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el Estadio AKRON, ubicado en la ciudad mexicana de Guadalajara. El partido tiene un condimento muy importante respecto a lo deportivo, donde los comandados por Marcelo Bielsa necesitan evitar la eliminación, pero también desde lo sentimental.

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¿Por qué se hace un minuto de silencio hoy en Uruguay vs. España por el Mundial 2026?

La situación llamó poderosamente la atención entre todos los espectadores, así los que estaban presentes en el recinto, como también aquellos que se observan el juego desde la pantalla televisiva. Y es que se realizó un minuto de silencio para honrar a las víctimas y afectados por los devastadores terremotos que, en las últimas horas, azotaron a Venezuela.

El homenaje en Guadalajara a las víctimas del terremoto en Venezuela.

Antes del partido entre Uruguay y España hay un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos en Venezuela. #copadelmundo pic.twitter.com/Uo6AaChdmE — Eduard Cauich (@MayanTiger1) June 27, 2026

Fixture del Grupo H del Mundial 2026

Uruguay y España se enfrentan en el Estadio Akron de Guadalajara

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Tabla de posiciones del Grupo H del Mundial 2026

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