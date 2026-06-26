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Mundial 2026

¿Por qué se hace un minuto de silencio hoy en Uruguay vs. España por el Mundial 2026?

Los futbolistas de la Celeste y la Roja realizan un homenaje antes de enfrentarse por la fecha 3 del Grupo H.

Uruguay y España honran a las víctirmas del terremoto en Venezuela.
© Getty ImagesUruguay y España honran a las víctirmas del terremoto en Venezuela.

Uruguay y España se enfrentan por la fecha 3 del Grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el Estadio AKRON, ubicado en la ciudad mexicana de Guadalajara. El partido tiene un condimento muy importante respecto a lo deportivo, donde los comandados por Marcelo Bielsa necesitan evitar la eliminación, pero también desde lo sentimental.

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¿Por qué se hace un minuto de silencio hoy en Uruguay vs. España por el Mundial 2026?

La situación llamó poderosamente la atención entre todos los espectadores, así los que estaban presentes en el recinto, como también aquellos que se observan el juego desde la pantalla televisiva. Y es que se realizó un minuto de silencio para honrar a las víctimas y afectados por los devastadores terremotos que, en las últimas horas, azotaron a Venezuela.

El homenaje en Guadalajara a las víctimas del terremoto en Venezuela.

El homenaje en Guadalajara a las víctimas del terremoto en Venezuela.

Fixture del Grupo H del Mundial 2026

Colombia vs. RD Congo se enfrentan en el Estadio Akron de Guadalajara

Uruguay y España se enfrentan en el Estadio Akron de Guadalajara

Tabla de posiciones del Grupo H del Mundial 2026

DATOS CLAVES

  • Uruguay y España juegan en el Estadio AKRON por el Mundial 2026.
  • Minuto de silencio realizado por las víctimas de los recientes terremotos en Venezuela.
  • Marcelo Bielsa dirige a Uruguay, que necesita sumar para evitar su eliminación.
Julián Mazzara
Julián Mazzara
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