Está valuado en 80 millones, eliminó al Real Madrid de la Champions y luego rechazó su oferta: “No me puedo ir del club”

Con la llegada de Xabi Alonso a Real Madrid, una gran cantidad de futbolistas llegaron para renovar el plantel. Franco Mastantuono y Gonzalo García reforzaron la ofensiva, mientras que Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras y Dean Huijsen llegaron para ser titulares en el fondo. Sin embargo, hubo un nombre que se le escapó al merengue en este mercado: William Saliba.

El defensor francés de 24 años fue uno de los artífices de la enorme victoria del Arsenal sobre el propio conjunto blanco en cuartos de final de la Champions League la temporada pasada y marcó el final de la era Ancelotti en la capital española. Luego de dicha serie, el Madrid intentó ir a por Saliba, pero el futbolista finalmente decidió renovar con los Gunners hasta 2027.

En conferencia de prensa, Saliba fue consultado sobre por qué no siguió el camino de Trent y Huijsen y aceptó la oferta del Real Madrid para dejar la Premier League. Su respuesta fue contundente: “Él [Trent] ganó algunos títulos con Liverpool; yo, yo no gané nada salvo una Community Shield. No he hecho nada por este club para pensar en irme.”

“Quiero quedarme aquí y ganar muchos trofeos. Amo este club, no puedo irme sin devolverle algo. No he ganado nada, así que mi primera opción siempre fue quedarme aquí y ganarlo todo primero“, completó el zaguero que lleva en la institución desde 2019 y hoy está valuado en 80 millones de euros.

Saliba se convirtió en uno de los mejores del mundo en Arsenal

De aquel Saliba que llegó en 2019, mucho ha cambiado en su rendimiento. Inicialmente se fue a préstamo al St. Étienne, al Niza y al Olympique Marsella de la Ligue 1. No fue sino hasta el comienzo de la temporada 2022/23 que se ganó un lugar en el once de Mikel Arteta y respondió convirtiéndose en una de las figuras del plantel Gunner y uno de los mejores defensores del mundo.

En la 2022/23, Saliba fue titular en 27 de los 38 partidos de Premier League con el Arsenal, y para la temporada pasada siguiente, jugó los 38 encuentros de la liga inglesa. En la 2024/25 estuvo presente en 35 partidos de Premier y otros 15 por todas las competiciones. Sin lugar a dudas, un factor determinante para que los Gunners lleven dos años como la defensa menos vencida de la primera división inglesa.